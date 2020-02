No, viera como me han ofrecido comprarla, me han ofrecido carros y dinero (sumas considerables) pero no la vendo porque ella es algo como muy mío. Yo sé que es sólo un objeto, pero calculo que si la vendo me enfermo de ver que ya no la tengo. A veces sí me da miedo que aparezca alguien ofreciendo una cantidad demasiado tentadora y lo ponga a uno en la balanza.