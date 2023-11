La cal y arena de Orlando Sinclair en el torneo que consiguió los mejores números de su carrera

Orlando Sinclair vive su mejor torneo desde que está en el Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Orlando Sinclair ha sido un futbolista al que muchas veces le ha tocado hacer oídos sordos, tanto en el estadio como en las redes sociales por su rendimiento, el cual tuvo un gran cambio este semestre.

El fútbol a veces es un poco rudo o cruel y tal vez lo ha sido con el atacante de 25 años, a quien una lesión de rodilla el jueves anterior ante Liberia podría dejarlo fuera de lo que resta del torneo, frenando el que es su mejor momento desde que está en el Saprissa.

Basta ver los números de Orlando para darse cuenta que el Apertura 2023 ha sido su torneo, con siete goles y tres asistencias, ha sido protagonista en diez de los 45 goles morados, nada mal para un jugador que ha sido titular solamente en dos de los 19 partidos que han disputado los tibaseños.

A estos números se le deben sumar los tres tantos y una asistencia en Copa Centroamericana y otro pepino conseguido en el Torneo de Copa, lo que cierra un total de once goles y cuatro asistencias en tan solo cinco meses de juego.

Los números contrastan con lo conseguido en torneos pasados, en los que lo máximo que hizo fueron cinco anotaciones en total. ¿A qué se debe este cambio súbito?

“Es mi mejor semestre, yo he venido trabajando muy fuerte siempre, he sabido manejar las críticas también, sé lo que significa estar en Saprissa, que cuando no salen las cosas, muchas veces van a venir muchas críticas, me tocó pasar esa parte, ese proceso”, nos dijo previo al duelo ante los pamperos.

Un detalle que para Orlando ha sido importante fue encontrar una persona que creyera en su talento y sus capacidades, como es el caso de Vladimir Quesada, a quien destaca como alguien importante en su mejoría de rendimiento.

“Creo que también las oportunidades que me ha dado el profe Vladimir, desde que llegó han permitido mostrar la mejor versión mía, es una persona que me ha ayudado mucho”.

Orlando Sinclair es una de las fichas más importantes del Saprissa este torneo. (Rafael Pacheco Granados)

Oídos sordos

En torneos pasados, especialmente, Sinclair debió ignorar apodos que le ponían aficionados, memes o comentarios de que solo estaba para hacerle goles a Herediano, equipo al que le ha anotado en diversos partidos.

“Sé que para nosotros suena trillada la frase de seguir trabajando, pero es que solo así se logran los objetivos, trabajando fuerte y también siendo muy fuerte en lo mental, que es una parte muy dura.

“Sé que han aparecido críticas bastante fuertes en su momento, pero con el apoyo de mi mamá, mi hermana, mi novia, mi hija y mi papá, las personas que siempre ha estado atrás mío apoyándome en las buenas y en las malas, son los que han sido fundamentales para tener este nivel actual”.

Es muy difícil no darse cuenta de lo que la gente habla, especialmente en redes, por eso la postura de Orlando fue no darle poder a un meme que de repente podía encontrarse y que eso afectara hasta a sus familiares. Al final era mejor ignorarlo.

“Lo tomaba muy tranquilo, al principio cuando estaba recién llegado al país, cuando volví de Estados Unidos (en enero del 2021) yo no había vivido esas cosas y sí me afectaban un poco, pero luego lo que hice fue tratar de no ver ese tipo de cosas, no darles poder, al usted no mirar ni siquiera lo que dicen de usted, no permitís que eso te llegue a afectar”, destacó.

El apoyo de personas como Karen Hernánndez, su mamá, ha sido vital para Orlando Sinclair. Foto: Archivo/ Cortesía

Selección en la mira

Este viernes, Gustavo Alfaro dio su primera lista como entrenador de Costa Rica y la Sele es un objetivo que Sinclair tiene. Quién sabe si la lesión lo frenó de meterse, pero sí es algo por lo que está peleando.

“Sabemos que ahora todos empezamos de cero, soy consciente que he venido haciendo las cosas bien y creo que si sigo por ese camino, teniendo buenas actuaciones, ayudando al equipo con goles y asistencias, puede llegar eso, si así lo deciden, y bienvenido sea que me puedan tomar en cuenta para la Selección”, comentó.

En la Tricolor, Sinclair solo tiene un partido, un amistoso ante El Salvador en agosto del 2021 en la era de Luis Fernando Suárez.

El reto ahora para Orlando es que si le tocara perderse varias semanas por la lesión o si puede volver hasta el próximo año, es mantener el nivel por el que jaló los focos en los últimos meses.