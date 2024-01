La carta con la que Alex López le dijo adiós a Alajuelense está llena de emotivos detalles

Alex López dejó Alajuelense tras seis años en el club. (JOHN DURAN)

Alex López le dijo adiós a Alajuelense, club en el que estuvo seis años y vivió muchas cosas, tanto buenas como no tan buenas, por lo que después de todo ese tiempo no podía irse así como así.

Mediante una carta publicada en su cuenta de Instagram, el volante hondureño dio a conocer sus sentimientos tras dejar a un club que asegura conquistó su corazón.

“Desde el primer día que llegue hasta el último, disfrute estar en esta institución.

“Solo tengo sentimientos de enorme agradecimiento para este club, para esta afición y para esta ciudad. Solo puedo dar las gracias a todos ellos por el cariño y afecto que he recibido. Sin embargo, creo que ha llegado el momento de cerrar un ciclo.

“Han sido 6 años de buenos y no tan buenos momentos, pero sé muy bien que no podré olvidar jamás que aquí he disfrutado del fútbol de una manera única. He tenido en el campo y en el camerino a unos compañeros fabulosos, he sentido el calor de una afición increíble”, destacó.

Alex además se tomó unos momentos para agradecer a diversas personas en su paso por el club.

“La Liga Deportiva Alajuelense ha conquistado mi corazón, y el de mi familia, y por eso más que nunca quiero decir gracias: gracias al club, al presidente, a los directivos, departamento de comunicación, a mis compañeros, a todos los técnicos, médicos, fisios, utileros y trabajadores increíbles que hacen que todo funcione y que están pendientes de cada detalle incansablemente. Mi respeto y mi reconocimiento para todos ellos, ¡GRACIAS POR TODO!”, finalizó

El futuro de Alex es incierto, hay rumores que afirman que en el país interesa al Cartaginés, mientras que tendría ofertas para regresar a Honduras.

Algunos de sus excompañeros se despidieron con palabras de mucho agradecimiento.

“Alexander!! Éxitos mi hermano en todo lo que venga. Ha sido un placer ser tu compañero”, le puso Celso Borges. “Mi hermanito, mucho éxito en lo que viene y eres un crack!!”, dijo Johan Venegas. “Aleeexxx!!! Éxitos en todo”, comentó Gabriela Guillén.