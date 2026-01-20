La contundente paternidad de Alajuelense en sus visitas al Cartaginés durante los últimos 15 años

La Liga Deportiva Alajuelense tiene un amplio dominio sobre el Club Sport Cartaginés en sus visitas a los brumosos en los últimos 15 años.

Los rojinegros no caen en el Fello Meza desde el 2022, específicamente desde el 3 de julio, en esa oportunidad en la ida de la gran final en la que los blanquiazules acabarían siendo campeones nacionales.

Alajuelense tiene un amplio dominio sobre Cartaginés en sus visitas durantes los últimos 15 años (JOHN DURAN/John Durán)

Desde ese momento, los brumosos acumulan nueve juegos como locales sin verla ante los rojinegros, siendo el último antecedente el triunfo liguista en el Fello Meza 0-2 a finales de noviembre del 2025.

El balance de los últimos 15 años en las visitas de Alajuelense al Cartaginés por campeonato nacional

Desde el 2011 hasta el presente 2026, Cartago ha sido local en un total de 33 juegos por torneo local, con un amplio dominio erizo en las localías azules.

Los ahora dirigidos por Amarini Villatoro solo han podido superar a los rojinegros en seis ocasiones siendo locales, con 14 empates y 13 victorias manudas, es decir, más del doble, pese a los brumosos tener la ventaja de ser los anfitriones.

Además de la victoria, anteriormente mencionada en el 2022, hay que retroceder al 2 de octubre del 2021 en el que Cartago derrotó 1-0 a la Liga.

Tras ese par de victorias azules, Cartago se impuso sobre la Liga en el año 2017, el 19 de marzo, con un 1-0.

El 4 de abril del 2015, los azules se impusieron a los erizos 3-1, y antes de eso, el 5 de mayo del 2013, los brumosos vencieron 1-0 a la Liga en una tarde que le costó la eliminación a los manudos en primera fase del campeonato nacional.

La última victoria del Cartaginés como local ante Alajuelense fue en la gran final del 2022 (Rafael Pacheco Granados)

Para acabar el conteo, Alajuelense cayó el 6 de noviembre del 2011 con marcador de 2-0 en el Fello Meza de Cartago.

Los monarcas nacionales tienen un gran historial visitando el Fello Meza; no obstante, durante estos 15 años también han sumado de tres, siendo los blanquiazules locales en el estadio Nacional.

El lunes 24 de abril del 2023, los actuales campeones nacionales le dieron un correctivo importante a Cartaginés en La Sabana cuando le metieron un contundente 0-5.

La Liga visita el Fello Meza este miércoles a las 8 de la noche por la tercera fecha del Clausura 2026.