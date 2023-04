La “Cruz” que arrastraría Aarón por jalar de Saprissa a Herediano

El portero del Deportivo Saprissa, Aarón Cruz, ha desatado una serie de reacciones en redes sociales por la extraña situación que vivirá en el Club Sport Herediano con Jeaustin Campos.

El guardameta era el portero titular de Saprissa, se lesionó, Campos puso a Kevin Chamorro en su lugar y el joven guardameta no soltó la titular hasta la fecha.

Aarón Cruz llegará al Herediano de Jeaustin Campos, quien firmó por dos años. (Alonso Tenorio)

Al parecer, a Cruz no le habría gustado eso y habría decidido no renovar con el Monstruo para alejarse de Campos y por eso firmó con el Herediano, o por lo menos así lo aseguró Jafet Soto el 2 de febrero cuando dijo: “Puedo confirmar que Aarón Cruz es nuevo jugador del Club Sport Herediano a partir el 2023″.

Pero, como Jeaustin acaba de ser presentado como nuevo técnico florense, fue inevitable no pensar en lo que debe estar pensando Cruz.

Además, esa situación no ha pasado desapercibida en redes sociales.

Un usuario de Twitter llamado Leo Quesada expresó: “Si están teniendo un mal día, piensen en Aarón Cruz”.

Otro usuario, llamado Roiner, puso: “Aarón se lesionó y Chamorro le ganó la titular mientras él estaba lesionado. Se fue por falta de minutos no por broncas con Campos, en Heredia al día de hoy no tiene competencia, ahí va a ser titular”.

Jeaustin Campos sentó a Aaron Cruz en el Saprissa, ahora lo tendrá en Herediano. (Rafael Pacheco Granados)

El aficionado herediano, Carlos Salazar, expresó a La Teja que Campos no tomará represalias contra Cruz pues es un puesto donde Bryan Segura necesita competencia.

“Si hubo algún problema, que no creo, deben arreglarlo por el bien del equipo. Jeaustin es un gran técnico y ha utilizado a jugadores con quienes se dice ha tenidos sus roces. Aarón debe llegar a trabajar”, expresó.

Rosa Mora, otra aficionada, comentó que el Team debería apostar por algún portero juvenil y piensa que Cruz, con Campos, la tendrá complicada.

“A mí no me gusta Bryan Segura, pero tampoco Cruz. Con el antecedente, me parece que Aarón llega con desventaja”.

Igualita

La situación de Cruz con Campos es similar a la que pasó a Francisco Rodríguez con el mismo técnico.

El delantero tuvo problemas con Campos en el Herediano y se fue al Saprissa. Pero un tiempo después, Campos llegó a Saprissa y aunque dijo que no había roces, casi no le dio oportunidad.

El Divino dio a conocer todo lo que pasó en una entrevista al programa Únicamente Fútbol, de Mynor Solano.

“Me reúno dos días antes de la final con Saprissa y le digo a Jeaustin que me voy a ir a préstamo. Él me dice: ‘No, Fran, el otro torneo va a ser diferente, quédese acá’. Yo dije, ‘listo’, le hice caso, porque prefiero quedarme en Heredia que irme a préstamo y si es el entrenador es el que me dice que me quede, todo bien”, contó Rodríguez a Solano.

“Somos campeones contra Saprissa y al otro día vamos al camerino y Jafet me llama en la tarde al estadio, llego y me dice: ‘Jeaustin no cuenta con usted para el otro torneo’.

“Eso me extrañó mucho, porque hace tres días que hablé con él y personalmente me dijo que contaba conmigo. Fue muy difícil para mí”, explicó esa vez Rodríguez.

De momento, el portero no ha reaccionado en sus redes sociales, mientras que Campos ya inició su trabajo como nuevo estratega del cuadro rojiamarillo.