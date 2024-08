La curiosa historia de un tico que se topó en un mall de China a un chino con camisa de Alajuelense

Felipe Villegas, un tico y aficionado de Alajuelense que vive en China, tuvo que frotarse los ojos para corroborar si lo que estaba viendo realmente era una camisa de la Liga a la distancia.

Felipe Villegas no cabía de la felicidad de toparse a una persona en China con la camisa de Alajuelense. (Cortesía Felipe Villegas)

Este ingeniero en dispositivos médicos, quien tiene 7 años de vivir en el país asiático, andaba dándose una vuelta por un centro comercial llamado Baolong City Plaza, ubicado en el distrito de Tong’an, en la ciudad de Xiamen, cuando de repente vio a una persona con una camisa rojinegra que se parecía a la del equipo de sus amores.

Extrañado, Villegas se acercó y de cerca corroboró que su ojos no se habían equivocado, se trataba de un joven que andaba con una camisa de Alajuelense, propiamente el tercer uniforme que sacó el club la temporada pasada, que tiene un diseño de ladrillitos pequeños en colores rojos, negros y grises en honor a la famosa marcha del ladrillo, de 1949.

La chema es hasta original, por lo que el tico, obviamente, se le acercó a la persona para hablarle.

“Le dije ‘hola’ y nada, le dije ‘hi’ (hola en inglés) y nada, era un chino que ni siquiera hablaba español ni inglés, así que le dije a unos amigos con los que andaba que esa era la camisa de mi equipo en Costa Rica y ellos me ayudaron con la traducción”, relata.

El manudazo lo primero que hizo fue preguntarle al chino que de dónde sacó la camisa y la respuesta lo dejó frío.

“Me dijo que se había mandado a traer la camisa de la Liga porque el fútbol de Costa Rica es muy popular”, contó el aficionado rojinegro.

Lo más curioso de esta historia es que el joven asiático nunca ha venido a Costa Rica, ni tampoco conoce a ningún tico.

Esta es la imagen con la que Alajuelense presentó el videojuego 'La Macha', del que se inspiró la camisa que se compró el chino. (Prensa Alajuelense)

Como la comunicación no era directamente entre ellos, sino gracias a terceros, fue muy breve.

“Esto es increíble, primero que todo un chino viendo fútbol, porque esto no es tan común aquí, que se traiga una de la Liga y que yo me lo tope así... Yo nunca he visto una chema de Saprissa aquí, ni de la Sele, bueno, solo a los ticos que tienen camisa de la Sele, pero así de equipos solo la que yo uso”, dijo el costarricense muerto de risa.

Incrédulo

El fiebre rojinegro contó en detalle cómo fue todo desde el inicio.

“Yo me paré en seco y dije: ‘Suave, vi mal, ¿esa camisa es de la Liga?’. Yo lo vi como de lejos, me acerco y veo el escudo y sí era de la Liga.

“Le dije a mis compas que por qué ese mae tenía esa camisa, que ese es el equipo al que yo sigo en Costa Rica, entonces ya me dijeron eso, que él se la mandó a traer y le pregunté si me podía tomar una foto con él y me dijo que sí”.

Villegas dice que lo que más le sorprende es que en un país tan grande como China no se encuentran camisas de clubes costarricenses, ni siquiera falsas.

“Acá es imposible encontar en un mercado una camisa paqueteada de la Liga, ¿quién va a hacer una camisa de la Liga aquí? ¡Nadie! Las camisas que hay en los mercados son del Real Madrid, Barcelona, Liverpool”.

Felipe creyó en un principio que el muchacho era tico y que seguro andaba de paseo por allá y por eso le fue a hablar.

“Lo primero que yo pensé fue que este mae hablaba español, o es un tico que anda visitando al abuelo y ya, pero no, no hablaba una gota de español ni de inglés. Y es que acá, la única forma de usted saber algo de la Liga es meterse en una página en inglés, o a la de la Liga, incluso, y traducirla a chino porque no creo que haya información de la Liga en chino”.

La camisa que se compró el chino dio mucho de qué hablar porque hasta un videojuego sacaron, parecido a tetris. (Prensa Alajuelense)

Para que tengan una idea de la suerte que tuvo este manudo, Xiamen, la ciudad en la que está, tiene 5 millones de habitantes, o sea, solo esa ciudad tiene la misma población de Tiquicia.

Felipe es tan manudo que, pese a que tiene 7 años de vivir en China, no ha dejado de ser socio de Alajuelense.

¿Se puede?

A raíz de esta curiosa historia, le consultamos al departamento de prensa de Alajuelense cómo puede hacer una persona que viva fuera de nuestras fronteras para comprar la camisa de la Liga, si la página de ellos lo permite o quizás si tienen algún convenio con Umbro, pero aún no hemos recibido respuesta.

La chema que se compró el asiático sigue disponible en la tienda de la Liga y aunque al inicio costaba 39.800 colones, actualmente está en descuento y vale 25.870 colones.