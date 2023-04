La curiosa solicitud que le hacen los hijos de Michael Barrantes al nuevo ídolo brumoso

Michael Barrantes da todo en la cancha por su familia.

El jugador del Cartaginés Michael Barrantes lo tiene claro, aún no tiene una fecha límite y se retirará cuando él lo decida.

El jugador asegura que no se equivocó al llegar al cuadro de la Vieja Metrópoli, luego de que su futuro profesional estuviera en el limbo, cuando se le venció su contrato en el Saprissa a finales del 2021 y le ofrecieron quedarse con los morados, pero ya no como jugador.

“Sabía que, y humildemente lo puedo decir, tenía para jugar un rato más, para seguir haciendo lo que hago los fines de semana, los días de trabajo. Estoy contento con lo que estoy viviendo y espero que este momento dure un ratito más.

“Todavía no tengo fecha límite, mientras esté bien, me sienta feliz y disfrutando, le esté aportando al equipo voy a seguir dándole duro y cuando sienta que no puedo voy a ser yo el que me retire del fútbol y no que el fútbol me retire, la profesión ha sido muy linda conmigo, me ha dado mucho”, afirmó el nuevo ídolo brumoso.

En octubre, Barrantes llegará al cuarto piso, pero para él la edad no es un impedimento para seguir disfrutando del deporte de sus amores.

Michael Barrantes es uno de los líderes del Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

“Físicamente le seguiré dando hasta donde pueda, la verdad estoy contento y satisfecho por lo que se viene mostrando.

“Ustedes lo saben, hay grandes jugadores que lamentablemente se retiraron muy jóvenes, por el simple hecho de que cuando llegaban a cierta edad se tenían que retirar, porque no daban más o por lo que sea. Algunos compañeros del Mundial de Brasil 2014 hicimos entender que eso no era así, mientras uno se cuide, se mantenga y tenga las ganas de seguir jugando no hay límite de edad”, añadió.

Preocupación: Al igual que Michael, otros jugadores de más de 35 años como Randall Azofeifa y Christian Bolaños se mantienen activos en el balompié y hasta son referentes en sus clubes. El jugador habló de esto y lo que piensa de que no hayan jóvenes que tomen sus lugares. “La preocupación debe existir, pero también vamos a ser conscientes cuando en los procesos U-15, U-17, U-20 no avanzan a campeonatos mundiales y me parece, que cuando aparece un joven con potencial muchas veces los periodistas lo empiezan a tirar para arriba muy rápido y debe tener calma, no voy a decir que los jovenes no se esfuercen, pero deben vivir más”.

Los hijos del jugador son su principal motor.

Satisfacción

Si algo llena a Barrantes, es poder entregarse al máximo dentro y fuera de la cancha por unas personas muy especiales para él: su esposa, María Andrea Apú, y sus hijos, Arjen y Enzo, y por eso, en cada juego intenta anotar para dedicarle los goles.

“La satisfacción más grande es que me entrego al máximo siempre, mi esposa sabe que cuando estoy en la cancha voy a dar lo mejor, todos queremos anotar un gol para dedicarlo a la familia, porque son los pilares más importantes.

“En mi caso, mi esposa y mis dos hijos son lo más grande que tengo, los que me apoyan, por los que sinceramente a esta edad estoy jugando y disfrutando.

“Me brindan el espacio para descansar, la mejor alimentación, me chinean a más no poder y cuando salgo a la cancha trato de anotar para dedicárselo a ellos, pero si no se da saben que el trabajo, el sacrificio y sudar la camiseta no va a faltar y siempre saldrán orgullosos”, comentó Michael, quien regresó al Cartaginés en enero del año pasado.

Sus niños le piden al jugador que se retire a los 42 años, pero ¿qué piensa Barrantes de la solicitud de los pequeños?

“(Risas) Es una responsabilidad grande porque mis hijos siempre estan ahí, siempre quieren que papá haga lo mejor, que no deje el fútbol, pero también están pequeños, hay cosas que a veces no entienden del todo por la edad.

“Voy a seguir trabajando por ellos, porque me motivan, espero no llegar a los 42 sino llegar a los 43 para que se sientan más orgullosos de lo que están el día de hoy”, comentó.

Los hijos del jugador, Enzo (izquierda) y Arjen le piden a Barrantes que se retire a los 42 años . Mayela López. (MAYELA LOPEZ; Mayela López)

“Estoy encantada”

Por otro lado, su esposa, María Andrea, dice estar encantada en Cartaginés, por el apoyo que le dan a su esposo en el cuadro brumoso.

“Sabemos del pasado saprissista de Michael, pero yo hoy me siento cartaga, hoy estamos aquí y hemos experimentado un sentimiento diferente y familiar, la afición manifiesta muchas cosas positivas y hoy es el equipo que le da el sustento a mi esposo.

“Hace más de un año estamos acá, estamos encantados, la verdad la última copa que levantó fue en diciembre, cuando ganó el Torneo de Copa, que para nosotros no deja de tener importancia, apreciamos y es una vitrina más en su carrera”, comentó.

Apú está agradecida por la oportunidad que la familia Vargas le dio a su amado.

“A veces no entendíamos lo que estaba pasando, pero uno de los mejores cambios que estamos experimentando es este, él estuvo bien en Saprissa y ahora está cerrando su carrera acá y es de los mejor que nos ha pasado”, añadió.