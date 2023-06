La opinión del florense: “La decepción con Joel Campbell”

La decisión que ha tomado Joel Campbell me tiene completamente decepcionado, no esperaba que en este momento fuera a hacer una escogencia tan mala.

Creo que no era el momento de ir por este camino, no lo vi venir y no esperaba que el desenlace fuera de esta manera.

Hablo de la decisión de Joel Campbell de regresar al fútbol de Costa Rica, sea con Alajuelense, Saprissa o el que sea.

No me voy a meter en la parte personal, él sabrá su realidad y la de su familia. Eso es 100% respetable, pero me enfocaré en la parte deportiva.

Joel tiene fútbol suficiente para estar en el balompié internacional; viene de jugar en la final de la Liga de Campeones de Concacaf y salir campeón.

Joel Campbell firmaría con la Liga. (Jose Cordero)

Jugó en el Arsenal, Villarreal, Betis, Olympiakos, Frosinone, León y Monterrey. ¿Cómo no le va a alcanzar para seguir afuera?

El fútbol de Costa Rica le queda muy pequeño a Joel, así ha sido siempre, por algo salió tan joven y se convirtió en uno de los estandartes de nuestro país a nivel internacional.

Además, nuestra selección nacional necesita a Joel Campbell para la próxima eliminatoria y estando en nuestro campeonato Joel perderá dinámica y explosividad, ya que con poco esfuerzo marcará mucha diferencia en este fútbol de tan baja calidad.

En unos días llegará a 31 años, sobrado jugaba en la MLS, incluso en México, pero venir a Costa Rica es una tremenda decepción.

LEA MÁS: ¿Están contentos los aficionados heredianos con los cambios en la planilla?

Dice Joel que él no juega por plata, pero la oferta de la Liga superó por mucho a la de Saprissa y, curiosamente, escogió esa pese a que siempre profesó ser morado en redes sociales.

Nadie puede juzgar a Joel por irse por la plata, yo sin duda lo haría, pero tampoco que venga a engañar a la gente. Si la decisión no hubiera sido por plata mañana lo presentaría el Deportivo Saprissa

Pd 1: ¿Alguien ya encontró el Boomerang que le pegó a Martín Arriola?

Pd 2: ¿Cómo Herediano no ha anunciado la salida de Fernán Faerrón?

Sígame en Twitter: @StevenOviedoA23

Sigame en Tik Tok: @StevenO23