La decisión unánime del camerino de Alajuelense con la camiseta de Bryan Ruiz

El diez de Bryan Ruiz no se tocará en Alajuelense quién sabe por cuanto tiempo. (Rafael Pacheco Granados)

Si Lionel Messi, Neymar o Luka Modric se fueran a jugar a Alajuelense, tendrían que buscar qué número usar, dado que simple y sencillamente el diez no está disponible.

En el camerino manudo después del retiro de Bryan Ruiz decidieron que la camiseta 10 no se va a usar por un tiempo indefinido, nadie la pidió y a nadie se la van a dar.

Hay una decisión unánime que por lo que significó el Capi con los rojinegros, al número se le dará un descanso, mandato que incluso llegó hasta la parte administrativa y está más que firme.

En Alajuelense la era post Bryan Ruiz se vive con mucho respeto, aún mantiene su lugar en el camerino, su foto sigue allí con el número diez y hasta confesaron que sigue en el chat de WhatsApp de jugadores, aunque ya no entrene con ellos.

“De hecho bromeamos ahí cuando pasaron la lista de números para usar y más de uno decía, ‘yo lo uso’, pero era en broma porque al final todos estábamos de acuerdo en esto. Ese número lo usó un histórico del fútbol nacional, de la Liga y eso fue lo que conversamos, por respeto no se va a usar quién sabe por cuánto tiempo porque significa mucho para la institución y para todo el liguismo”, nos comentó Johan Venegas sobre lo decidido.

Para el Cachetón la decisión ni siquiera costó tomarla, fue algo que todos presumieron casi que sin hablar, pues el retiro de Ruiz está muy reciente para que alguien más se eche encima el número.

Uno de los que lo tenía más cerca en la cancha como Aarón Suárez ni siquiera se anima a pensar que en el futuro, en algunos años, él pueda usar la 10, por ahora está tranquilito.

Los jugadores manudos están de acuerdo que el diez se retire en Alajuelense, al menos por un tiempo. (Rafael Pacheco Granados)

“No, no, eso es algo que hablamos, no se va a utilizar, no sé en cuánto tiempo, es una directriz. Al final para mí el número no juega, me gusta mucho el 25, si al final, en algún momento, en algún equipo me va a dar el número diez, pues no me voy a enojar, pero por ahora estoy tranquilo”, destacó con una sonrisa de esas como que no quería meter la pata con la respuesta.

Enseñanzas quedan

Carlos Mora, uno de los jóvenes que alzó la copa 30 de Alajuelense junto al Capi en el Apertura 2020, afirma que la ausencia de Bryan aún se siente por el liderazgo que tenía.

“Obviamente Bryan siempre será recordado en el camerino, es un ídolo para todos, para mí personalmente lo es, uno desde pequeño lo veía. Creo que por un montón de años se va a recordar siempre en el camerino y en todos nosotros.

“Uno sí piensa en eso en algún momento, que ya no está el capi, pero creo que él como líder dejó muchas cosas en el camerino de las que aprendimos, también hay muchos líderes como Pipo (González), Celso (Borges) Leo (Moreira) que siempre están apoyándolo a uno”, destacó.

Morita incluso dijo que ellos sienten la confianza que si alguno tiene una duda o va por un consejo pueden mandarle un mensaje y pedirle su opinión, pues quedó esa buena relación con todos.

“Para mí el diez es de él y que lo guarden me parece muy bien, lo que él hizo fue muy bueno y es una manera de darle ese homenaje, en el equipo creo que algunos podrían usarlo, pero estamos claros que es él número por el que Bryan siempre será recordado, entonces lo mejor es dejarlo así”, agregó Mora.

El año pasado Bryan Ruiz le dio una camiseta de Alajuelense a Brandon Aguilera con el diez, ¿Será que a él si lo dejan ponérsela en algún momento? (Prensa Alajuelense )

Más allá de cualquier cosa, queda muy claro que para los manudos, al menos para los jugadores actuales la figura de Ruiz se volvió muy fuerte, es un líder que dejó raíces muy profundas y se nota en el tono de respeto con el que se refieren a él.

Por ejemplo al consultar si lo ven como un futuro entrenador o gerente en el equipo queda claro.

“No sé qué decidirá, lo que sí le puedo decir es que lo que hemos podido conversar de cosas de fútbol, es una persona que busca prepararse mucho, tiene muy claro qué hacer, pero sea lo que sea que haga, le deseo lo mejor porque es una gran persona, fue un gran jugador y yo tengo muy presente que a las buenas personas siempre les va ir muy bien en la vida, por lo que tengo muy presente que lo que haga en la vida será de mucho éxito”, agregó Venegas.

En Alajuelense solamente el número 20 está retirado en homenaje a Mauricio Montero, pero pareciera que el diez va por el mismo camino.