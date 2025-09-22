Deportes

La delantera María Paula Salas tuvo un debut más que brillante con su nuevo club

La delantera María Paula Salas firmó por un año con el Fenerbahçe de Turquía, luego de su paso por el fútbol mexicano

Por Yenci Aguilar Arroyo
La delantera María Paula Salas debutó con cinco anotaciones, con su nuevo club, el Fenerbahçe de Turquía. Instagram María Paula Salas.
La delantera María Paula Salas tuvo un debut único, en su nueva etapa en el fútbol de Turquía.

Este domingo, la exjugadora de Alajuelense se lució con 5 goles, en el juego de su equipo, el Fenerbahçe ante el ALG Spor, por la fecha 1 de la Superliga Femenina.

Al final, el encuentro cerró con una estrepitosa goleada de 15-0.

Salas, de 23 años jugó su primer partido con el equipo turco, luego de su paso por el Atlas de México, en donde logró marcar 10 anotaciones, lo que la convirtió en la quinta goleadora del torneo mexicano.

Con el Fenerbahçe. la goleadora firmó por un año.

