La diferencia entre el perdón manudo y el gol morado fue de 45 segundos

Totalmente cierto que los clásicos son un campeonato aparte entre Alajuelese y Saprissa que dura 90 minutos. Cada partido es tan especial como espectacular y diferente. La historia de los clásicos está llena de anécdotas y momentos extraños y el que jugaron morados y manudos este domingo 2 de abril no decepcionó.

Uno de los momentos únicos, de esos que solo un clásico puede dar, se vivió a los 43 minutos del primer tiempo. En tan solo 45 segundos que se pasan en un 2x3, que en muchas ocasiones se los come un jugador haciéndose el lesionado o hasta tomando agua.

Fueron 45 segundos los que pasaron entre una amargura manuda y una dulzura morada. Foto pantallazo de Futv. (Captura de pantalla)

A los 43 minutos y 12 segundos el jugador de Liga Deportiva Alajuelense, Josimar Alcócer, recibió uno de esos balones que se desean desde un mes antes de que llegue un clásico: solo, con ventaja y de frente al portero rival.

Alcócer lo tenía todo para hacerse grande y anotar el 1-0 del partido, pero en el duelo con el portero de Saprissa, Kevin Chamorro, perdió ya que el morado logró desviar el balón y la jugada, que tenía todo para terminar en gol, se convirtió en un amargo tiro de esquina.

No era todo para el minuto 43 del primer tiempo, 45 segundos después de la jugada de Alcócer, el cubano Luis Paradela, a los 43 minutos y 57 segundos, con su cabeza, envió la pecosa al fondo de las redes para que los morados en el estadio Morera Soto montaran la fiesta por el 1-0 a favor de Saprissa.

No pasó ni un minuto entre el amargo manudo y el dulce morado. En un clásico es prohibido perdonar, eso se sabe desde siempre y si Alcócer no lo sabía, las pesadillas ahora no dejarán que se le olvide.