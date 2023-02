La dolorosa confesión de Marvin Angulo

El volante del Saprissa, Marvin ha jugado 72 minutos en el presente campeonato. Prensa SAP.

El volante del Deportivo Saprissa, Marvin Angulo, no es titular en el cuadro morado y abrió su corazón para decir lo que piensa sobre los pocos minutos que suma en la presente temporada.

Según datos de Unafut, el mediocampista tibaseño lleva apenas 72 minutos en la presente campaña, que le juegan en contra de su intención de llega a los 100 goles en su carrera. En este momento, el futbolista tiene 98 tantos.

“No sé si usted cree que uno se sienta bien jugando poco, es difícil, pero hay que aceptarlo y así es ahorita la posición en la que estoy, debo apoyar a mis compañeros, entrar cuando me ocupen y estar siempre preparado, porque es difícil estar en una situación así”, dijo al programa Fútbol por Dentro.

Así reaccionó Saprissa por la camisa que Sporting le regaló a Christian Bolaños

Pese a las circunstancias, Marvin está agradecido con los aficionados, por el apoyo que le dan.

“Muy agradecido por el apoyo que me ha generado la afición, lo único que me queda es agradecerle dentro de la cancha y estar siempre listo para cuando me ocupen y para eso me preparo durante la semana, para hacerlo de la mejor manera cuando me toque”, destacó.