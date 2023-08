La dupla “JoJo” ya le dio su primer fruto a Alajuelense, ¿quiénes son y qué se espera de ellos?

Si el Real Madrid puso de moda las siglas BBC, por Benzema, Bale y Cristiano Ronaldo cuando estuvieron juntos, y el Barcelona las letras MSN por su espectacular tridente conformado por Messi, Luis Suárez y Neymar, en Alajuelense ya nació la JoJo, una dupla que dio su primer fruto y pinta bien.

Se trata de los delanteros Joel Campbell y Johan Venegas (por eso JoJo), que se juntaron este domingo para darle un gol cada uno a Alajuelense en el sufrido triunfo 2-1 de la Liga ante Pérez Zeledón.

Johan Venegas volvió a la titularidad con gol y sin duda será un gran socio para Joel Campbell. (Rafael Pacheco Granados)

El León este torneo nuevamente sacudió el mercado de piernas para intentar volver a los más alto del fútbol nacional.

Y la incorporación más llamativa fue la de Campbell, quien ya lleva dos goles en el torneo nacional y que generó mucha expectativa por el entendimiento que podía tener con Johan Venegas en la delantera rojinegra. Los frutos ya se vieron el domingo en el primer partido.

Venegas, por culpa de una lesión, regresó al equipo hasta este domingo, jugando su primer partido en el Apertura, luego de una pretemporada llena de goles.

Para Pablo Izaguirre, exjugador de Alajuelense, cree que la Liga gana mucho con esos dos delanteros en cancha y deben ser los titulares porque se pueden complementar a la perfección.

“Los dos tienen una virtud, pueden jugar de nueve o por la banda, y son buenos técnicamente, puede jugar uno por afuera y otro por adentro, o con los dos por afuera y meter otro nueve. Esa es una ventaja”, explicó.

Joel Campbell lleva dos goles con Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

El argentino dijo que las pequeñas sociedades en los equipos son fundamentales y muchas veces pueden resolver un partido con solo una jugada.

“No olvidemos, además, que está Celso Borges y que se conocen de años en equipos y en selecciones, y está Michael Barrantes que con esa capacidad que tiene pueden generar sociedades que siempre son importantes en los equipos”, añadió.

Explicó que Joel tiene un poco más de desequilibrio que Johan, pero que se complementan a la perfección.

El aficionado Armando Serrano dice que es una buena dupla y confía mucho en lo que pueda dar al equipo.

“Como buen liguista que soy, siempre le tengo fe a esos jugadores, los critico, me ahogan del colerón, pero sigo teniendo fe. Me parece que tienen que jugar siempre, es una payasada eso de la rotación, en Europa siempre juegan los mismos y no pasa nada”, expresó el fiebrazo manudo.

“Por ejemplo, ¿cómo va a sentar a Joel Campbell? Eso sí, hay que ver en los partidos de verdad, que es el problema con Venegas, pero si comienzan a rendir hay que dejarlos, todavía en algún partido se les puede dar descanso, pero tienen que ser titulares por la experiencia, por la calidad y hasta por lo que se les paga, de alguna manera eso se les debe cobrar y que sea en la cancha”, consideró.

Carlos Zúñiga, otro manudazo, dijo que esa pareja dará de qué hablar. “Apenas está empezando el torneo y Johan tiene un solo partido, pero se ve que se entienden y que darán muchas alegrías a la afición. Ojalá culminen con el título”, opinó.

“Yo pienso que ellos deben jugar siempre que estén bien y, a como vaya el partido, que sean sustituidos, allí está Doryan Rodríguez, Freddy Góndola y el muchacho nuevo Esteban Cruz”, comentó.

Por su parte, Raquel Pizarro expresó que, aunque metieron dos goles el domingo ante Pérez Zeledón, le costará olvidar el gran error que tuvo Johan en la final contra Saprissa. Solo el título, según reconoce, lograría el perdón.

“Lo de Joel está bien y que se entienda con Johan también, pero es que Venegas metió no sé cuántos goles el torneo pasado y todo iba excelente hasta que llegaron los partidos finales, donde no metió un solo gol. Lo único para que a uno se le olvide es que ganen un título”, expresó la hincha manuda.