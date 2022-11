La enseñanza que le dejó una cirugía al atleta Gerald Drummond

El atleta Gerald Drummond fue sometido a una operación el 24 de setiembre y deberá estar fuera de la pista un mes. Cortesía.

El deportista Gerald Drummond tuvo que hacer una pausa en el inicio de su pretemporada, luego de que el 24 de setiembre pasado le extirparan el apéndice.

Drummond, especialista en los 400 metros vallas, contó que un día antes comenzó a sentir un dolor inusual en un sector del estómago y ese malestar, no habitual en él, lo hizo buscar atención médica.

Gerald contó que no podrá practicar deporte por el próximo mes, sin embargo, trata de no darle vueltas a su situación deportiva, porque reconoció que al finalizar la temporada anterior, en el mes de setiembre estaba muy estresado, al punto que lleva atención psicológica.

“La temporada suele terminar en agosto y aún me quedaban competencias y en mi cabeza yo pensaba en relajarme, pero sabía que debía seguir entrenando y casi siempre uno sabe que por esas fechas debe estar descansando.

“Esta fue mi mejor temporada a nivel deportivo, pero tuve que hacer muchos sacrificios para lograrlo, como la vida social, el tema del sueño y la nutrición, sobretodo cuando no estoy en temporada me gusta comer comida chatarra o pecar con lo dulce y siempre cuido mi alimentación cuando estoy en competencias”, comentó.

A Gerald Drummond le extrajeron el apéndice. Instagram.

Punzón

Gerald recordó que el 23 de setiembre, a eso de las 5 de la tarde, se fue para la Clínica de Coronado porque el dolor era intenso.

“A veces uno siente que le duele el estómago, pero ese día era un punzón en la zona del apéndice y por eso decidí ir a revisarme, porque no era normal. En Emergencias me hicieron exámenes y un doctor me iba a mandar para la casa, pero hubo un cambio de turno y la doctora que llegó decidió enviarme al hospital Calderón.

“Llegué allá a eso de las 11 de la noche y a las 5 a.m. del día siguiente me dijeron que me harían un ultrasonido y tres horas después me dijeron que me iban a operar. La operación fue ambulatoria y ese mismo día me dieron la salida”, afirmó.

En el hospital, el vallista estaba tranquilo, conversaba con el Gustavo Castillo, del Icoder y él le dijo que era mejor que lo operaran, porque de repente lo podían enviar a la casa con medicamentos, pero eso sería posponer una cirugía que era inminente.

“Cuando iba a entrar al quirófano estaba temblando, pero al final todo bien”, contó.

Han pasado 14 días desde la cirugía y Gerald se siente bien, aunque al inicio le costó realizar cierto tipo de actividades cotidianas.

“La primera semana me dolía, era muy incómodo sentarse, caminar, andaba jorobado, bañarme y eso me estresaba porque pienso en que es algo feo y que necesito volver a entrenar, pero trato de no hacerle mente, porque sé que no podré iniciar la pretemporada a tiempo y no es culpa mía.

“Hace unos días tuve cita y me dijeron que no podía realizar ningún tipo de actividad hasta dentro de tres meses”, citó.

El vallista trata de no hacerle mente al retraso en el inicio de su pretemporada. Cortesía.

Lo que se viene

Antes de la operación, Gerald llevaba unas semanas de vacaciones y eso le provocó que bajara de peso y ahora con la cirugía, reconoció que está más flaco por la dieta que está llevando y esa es una de las tareas pendientes apenas pueda incorporarse a sus entrenamientos.

“Probablemente necesite recuperar bastante masa muscular. Por el primer mes no puedo comer comida chatarra, ni lácteos y luego podré ir comiendo carne, pero poco a poco. Me hace falta comer de todo, sobretodo lo dulce, que peco con eso, churros, algodón de azúcar, granizados, hamburguesas”, afirmó.

El calendario de competiciones sale hasta diciembre. La idea era empezar a competir en abril, pero posiblemente compita en mayo o junio.

“De momento no hay competencias programadas, pero la pretemporada te lleva seis meses y no es mi culpa empezar tarde. Hay que ver cómo se recupera el tiempo perdido, pero sé que se vienen los Juegos Centroamericanos, en agosto es el Mundial y en octubre los Panamericanos, entonces debo enfocarme en volver con más ganas para dar lo mejor de mí”, rescató

Como todo en la vida, el deportista afirmó que toda esta situación le ha dejado una gran enseñanza.

“Creo que la disciplina es muy buena y me ha llevado al lugar donde estoy y como experiencia tomarse las cosas más relajadas con más calma, tengo más experiencia y eso me ayudará mucho a tener confianza, que me irá bien en las próximas competencias, a no tener incertidumbre”, añadió.