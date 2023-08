La espinita que buscará sacar Marcel Hernández en Concacaf

Marcel Hernández dejó claro que está a disposición del cuerpo técnico para jugar. (Rafael Pacheco Granados)

Dicen que el fútbol y la vida dan revanchas, pues esto lo aplicará el delantero Marcel Hernández en el arranque de la Copa Centroamericana con el Club Sport Cartaginés.

El cubano confesó previo al partido contra el Saprissa que si entra en la convocatoria final de Paulo Cesar Wanchope, espera saldar una cuenta pendiente.

“En lo personal sí tengo una gran espina, porque el torneo pasado no pude competir al 100%, quedé debiendo para la afición, a mis compañeros y hasta conmigo mismo, eso me ha calado mucho en el corazón, me sigo sintiendo triste por eso, el fútbol me da una revancha de poder hacer cosas diferentes para buscar la clasificación y más adelante hasta jugar en Concachampions”, contó el atacante cubano.

LEA MÁS: ¿Marcel Hernández tendrá minutos en el partido contra Saprissa? Técnico del Cartaginés responde

El cubano sabe que se las verá las caras contra los mejores equipos de la región y como él es un hombre de retos, está deseando enfrentarlos.

“La mayor motivación que tengo es que nos vamos a enfrentar a los mejores equipos de Centroamérica, queremos trascender a nivel individual y colectivo, poner el nombre de Cartaginés y seguir haciendo crecer esa historia del club”.

Va mejorando

Hernández fue sincero en decir que su condición aún no está en todas, pero que si Chope le da minutos, dará todo lo que tiene.

“He acumulado más minutos con el equipo, me voy sintiendo mejor, no te podría decir al 100% porque estaría mintiendo, porque es un proceso del día a día para ir agarrando esa confianza, pero solo el entrenamiento diario con mis compañeros y el volumen de minutos que tenga en cancha me va ir haciendo mejorar cada día”, sentenció el jugador.