La expulsión le salió cara a Bancy Hernández: estos son los partidos que se perderá con Saprissa

Bancy Hernández se perderá los dos encuentros restantes de la fase regular del torneo tras su expulsión en la jornada 16 del Torneo Apertura 2026.

El Tribunal Disciplinario de la FCRF suspendió al delantero por dos juegos, contra Pérez Zeledón y contra Inter de San Carlos, y también le impuso una multa de ₡250.000, según el reporte de sanciones publicado este miércoles 11 de noviembre.

La sanción corresponde a la primera vez en la temporada que Hernández fue expulsado por juego brusco grave, de acuerdo con el artículo 37, inciso 3, del Reglamento Disciplinario del Fútbol de la Primera División.

Con esta resolución, los morados tendrán que afrontar sus próximos dos compromisos sin el futbolista.

Saprissa no contará con Bancy Hernández contra Pérez Zeledón e Inter de San Carlos. (Prensa Saprissa/Prensa Saprissa)

Otras sanciones de la jornada 16

Sporting FC recibió una multa de ₡1.312.500 por dos faltas. De ese monto, ₡750.000 corresponde a la segunda ocasión en la temporada en la que retrasa el inicio de una etapa de un encuentro.

Los otros ₡562.500 se deben a que, por tercera vez en el torneo, cinco o más integrantes del equipo recibieron medidas disciplinarias en un mismo partido.

El asistente técnico Omar Royero fue multado con ₡150.000 por su primera expulsión de la temporada por desobedecer órdenes o cuestionar irrespetuosamente una decisión arbitral.

Además, los jugadores de Sporting, Erson Méndez y Ariel Soto, recibieron un partido de suspensión y una multa de ₡100.000 cada uno. Méndez fue expulsado por doble amarilla, mientras que Soto acumuló cinco amonestaciones.

Por el Herediano, Getsel Montes también deberá cumplir un partido de suspensión y pagar ₡100.000 por acumular cinco tarjetas amarillas en el torneo.