La falta de argumentos de la IFFHS para dejar fuera a Keylor Navas del equipo del año de Concacaf

Equipo del año de la IFFHS de la Concacaf en el 2021. Foto: iffhs.com

Desde hace tiempo, los rankings y votaciones de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) generan polémica por la poca claridad con la que toman sus decisiones, dejar fuera a Keylor Navas del equipo ideal de la Concacaf en el 2021 es otra raya para el tigre.

El martes la organización con sede en Alemania designó al mexicano Guillermo Ochoa como el mejor arquero de la confederación en el año que está por terminar y puso al gringo Matt Turner como el suplente y del meta del PSG ni sus luces.

La IFFHS solo publicó en su página web los nombres de los jugadores, sin dar explicaciones sobre cómo los eligieron, ni quienes ni cuales parámetros aplicaron, solo tiraron los nombres y listo.

Por ese motivo es que muchos quedaron bateados como Keylor quedó por detrás de Ochoa que a nivel de clubes no ganó nada con el América de México en el 2021 ni tampoco con la selección azteca. Tampoco tuvo ningún premio individual en su liga.

En el caso de Turner, conformó la selección gringa que ganó la Liga de Naciones y la Copa de Oro, además fue nombrado portero del año de la MLS.

El periodista Rodrigo Calvo, colaboró con este organismo hace algunos años, pero en esa época era un organismo netamente estadístico que daba premios ni nada por el estilo.

Ahora él como muchas otras personas no entiende ni tiene claro cómo se toman las decisiones para este tipo de designaciones que califica como raras y en casos como estos hasta incomprensibles.

La IFFHS no brindó explicaciones del porqué Keylor Navas quedó fuera de su equipo ideal este año. (PAUL ELLIS/AFP)

“Es que las designaciones son muy contradictorias, si a mí me justifican el porqué Ochoa es el mejor y llegan a convencerme, uno le da credibilidad a esta votación, pero así me saltan un montón de dudas sin estar yo metido en esa organización por los parámetros y criterios que ellos usaron para elegir.

“En este caso uno se queda con que no hay una claridad en las votaciones, hay muchas diferencias, en el once hay muchos jugadores que están en Europa, ¿quién va a cuestionar que esté Alphonso Davies? por ejemplo. Navas y Turner era para que hubieran superado a Ochoa. Es algo muy confuso, sí me gustaría conocer un poco más los parámetros que son cuestionables”, dijo.

Calvo recordó que históricamente estas decisiones han sido polémicas y señaló que en México nunca les quedó claro porqué eligieron a Saprissa como el equipo del siglo de la Concacaf y cuáles parámetros se usaron en aquel entonces.

Sin explicación

Para Carlos Díaz, arquero argentino que jugó con múltiples equipos en Costa Rica, es una decisión sin pies ni cabeza y hasta una falta de respeto contra Navas.

El sudamericano no demerita el trabajo del azteca, pero considera que este tipo de rankings no se pueden revolver a jugadores que están en Europa versus los de las ligas de América.

“No hay punto de comparación en jugar en América, Keylor es un arquero superior a todos empezando por el nivel en el que compite respecto a los demás.

“Es una falta de respeto no ponerlo, es que ni siquiera hay punto de comparación. Keylor no está ni uno ni dos, está cinco veces más arriba que porteros como ‘Memo’ Ochoa”, comentó.

Para Díaz, ni sacando el currículo alcanza porque es otro punto en el que el tico gana por goleada.

“Memo es un buen arquero de un equipo grande que no ha ganado nada a nivel internacional (salvo en Concacaf), Keylor tiene tres champions, jugó en el Madrid, participa en Champions, fue el mejor portero de la liga francesa la temporada pasada. No se entiende en realidad”, disparó.