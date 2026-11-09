La falta de Mariano Torres en el cierre ante Puntarenas generó dudas: esto dijo un analista arbitral

El cierre del juego entre Saprissa y Puntarenas FC estuvo caracterizado por la polémica y hubo una acción que generó debate y críticas.

Al minuto 93, el capitán Mariano Torres le cometió una falta al jugador porteño Klíver Gómez dentro del área.

El central Cristopher Ramírez analizó la jugada con el VAR, pero decidió no validar la falta como penal y el partido continuó su curso.

Al cierre del partido entre Saprissa y Puntareas, hubo una acción fue polémica. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Era penal

Para el exárbitro Marvin Amores, la jugada en cuestión tuvo que señalarse como pena máxima para el equipo que dirige César Alpízar.

“Mariano desestabiliza al jugador de Puntarenas, era penal para los porteños”, comentó.

El juego cerró con marcador 2-1, a favor de los morados, quienes volvieron al liderato del Apertura 2026.