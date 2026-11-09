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La falta de Mariano Torres en el cierre ante Puntarenas generó dudas: esto dijo un analista arbitral

El juego entre Saprissa y Puntarenas FC cerró con marcador de 2-1 a favor de los morados.

Por Yenci Aguilar Arroyo y Marvin Amores

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El cierre del juego entre Saprissa y Puntarenas FC estuvo caracterizado por la polémica y hubo una acción que generó debate y críticas.

Al minuto 93, el capitán Mariano Torres le cometió una falta al jugador porteño Klíver Gómez dentro del área.

El central Cristopher Ramírez analizó la jugada con el VAR, pero decidió no validar la falta como penal y el partido continuó su curso.

08/11/2026/ Juego entre Deportivo Saprissa vs Puntarenas FC por la fecha 16 del torneo apertura de la liga Promerica en el estadio Ricardo Saprissa / foto John Durán
Al cierre del partido entre Saprissa y Puntareas, hubo una acción fue polémica. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Era penal

Para el exárbitro Marvin Amores, la jugada en cuestión tuvo que señalarse como pena máxima para el equipo que dirige César Alpízar.

“Mariano desestabiliza al jugador de Puntarenas, era penal para los porteños”, comentó.

El juego cerró con marcador 2-1, a favor de los morados, quienes volvieron al liderato del Apertura 2026.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.