La fascinante historia de un hincha del Boca Juniors que se hizo aficionado del Herediano

Facundo Fernández Lois es un argentino aficionado al Boca Juniors que desde el 22 de octubre del 2022 empezó a sentir una gran simpatía por el Club Sport Herediano, al punto que hoy se siente un hincha más del cuadro florense.

Facundo Fernández Louis es un hincha argentino del Herediano con una fascinante historia. (Cortesía )

Ese día, Facundo y sus primos estaban en Buenos Aires, ya era tarde y no encontraban qué hacer, hasta que se dieron cuenta de que Saprissa y Herediano estaban jugando la final de la segunda ronda del torneo de Apertura 2022.

Entonces, decidieron apostar y todos lo hicieron por el Team florense, porque ya habían oído hablar del Saprissa. Según cuenta, fue una cantidad pequeña. Ese día, Facundo dejó la aplicación donde se entera de los resultados abierta y le empezaron a llegar notificaciones del Team.

Herediano disputó la gran final en aquella oportunidad, pero la perdió ante los morados, por lo que se quedaron a las puertas del título número 30, un reto que aún sigue pendiente.

Sin darse cuenta, Facundo empezó a sentir una gran simpatía por el Team hasta que poco a poco se convenció de que es un hincha más del Herediano, tanto como lo es de los xeneizes.

“No sé por qué pasó, quizás uno se hace más hincha en la derrota, lo cierto es que ese día me comprometí, dejé abiertas las notificaciones activadas, no sé por qué. No fue que apoyaba día a día, pero sí llegaban notificaciones, hoy juega contra Puntarenas por ejemplo. Y trataba de seguir el partido, o buscaba algún stream para verlo”, recuerda Facundo.

El fiebre che empezó a comentar sobre el Herediano en Twitter, y pronto empezó a sumar amigos virtuales costarricenses seguidores del Team, hasta que en una ocasión lo invitaron a formar parte de un grupo de florenses en WhatsApp y conforme pasaron los partidos, le fue tomando más cariño al cuadro florense.

Facundo Fernández con Sebastián, un tico que fue a Argentina y se juntaron para ir a ver un partido. (Cortesía )

Ese amor se fue incrementando de forma genuina, al punto que empezó a notar que el sentimiento por el Herediano era similar al de Boca. Cuando Herediano perdía, se ponía de mal humor.

“Un día estaba en la cancha de Boca y apareció un muchacho con la camiseta del Herediano, no lo podía creer. Le empecé a gritar, él no entendía nada. Le dije que yo era hincha del Team y ese día conseguí mi primera camiseta porque la intercambiamos. Luego hice una cuenta en Twitter, aparte de la personal, solo para Herediano”, comentó.

Facundo Fernández se encontró con Diego Rojas un día en la Bombonera. Intercambiaron camisas. (Cortesía )

“Me di cuenta de que era hincha del Herediano, a nivel del Boca, en la serie contra Toluca, gritaba los goles. No vi cuántos títulos tenía, si era el mejor equipo o no, solo me sentía un hincha más. Tengo tres camisetas y un escudo en el cuarto (del Team)”, manifestó.

Facundo Fernández va a los partidos de Boca con la chema de Herediano y da a conocer al equipo florense a la mayor cantidad de aficionados en Argentina. (Cortesía )

Para su cumpleaños, el 13 de octubre, les pidió a sus primos que lo acompañaran a ver un partido del Team. Pusieron un proyector y empapelaron el lugar de rojo y amarillo. Ese día volvió a perder el Team contra Saprissa, en el torneo de Copa en la tanda de penales.

“Para mi familia, al principio fue raro, mis primos no entendían y yo tampoco entendí la decisión. Ya todos saben que soy del Herediano y muchos se unen conmigo a ver partidos y a apoyar al equipo.

En un cumple, sus primos apoyaron al Team. (Cortesía )

Dijo que lo ilusionó el triunfo sobre Toluca, pero luego vio que hay mucha diferencia frente a los equipos mexicanos.

“El partido contra Pachuca se rompió rápido (la ida en el Nacional), pero lo importante es mantenernos en la punta”.

Facundo no ha venido a Costa Rica, pero tiene claro cuándo lo hará.

“Voy a ir para cuando inauguren el nuevo estadio”.

La historia de Facundo Fernández Lois es un testimonio fascinante de cómo el amor por el fútbol puede trascender fronteras y arraigarse en el corazón de un individuo de manera inesperada y conectar a personas de todo el mundo en una red de emociones y experiencias compartidas.