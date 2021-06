“Si lo vemos por rendimiento, es de las gestiones más malas en la historia del fútbol de Costa Rica, y no solo hablo a nivel de selección mayor. ¿Cuánto tenemos de no ir a un mundial sub-15, sub-17, sub-20, con la Olímpica, con la femenina? Todo eso se debe analizar. Rodolfo debe saber que si las cosas no salen, lo mejor para el país es que se vaya y que venga una cabeza nueva, con ideas frescas que pueda llevar al equipo a buen puerto”, dijo el Zorro.