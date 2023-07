La frase con la que Luis Fernando Suárez pretende tranquilizar a la afición

Luis Fernando Suárez afirma que la Sele mejoró notablemente ante El Salvador. (LEONARDO MUNOZ/AFP)

Luis Fernando Suárez, seleccionador de Costa Rica, defendió este viernes, en repetidas ocasiones, que su equipo mejoró y que lo deja más tranquilo, a pesar de no conseguir la victoria ante El Salvador (0-0).

El técnico mandó una frase a los aficionados, que muchos en este momento no compran, a pesar de lo que él exprese.

“Yo le digo al aficionado que hicimos cosas importantes para que la gente este tranquila y dimos un paso y un resultado positivo para eso”, comentó.

El cafetero fue claro en qué cosas mejoró, desde su punto de vista.

“Creo que el equipo hizo cosas importanes e interesantes, se tuvo la pelota de buena manera, tal vez se excedió en el último cuarto de cancha, después el equipo fue fuerte físicamente, se notó que estaba más fuerte al rival, la propuesta de juego fue mejor que el partido anterior.

“Llegábamos al área y queríamos seguir tocando la pelota, el que más se animó fue Celso, creo que eso faltó, que cuando llegamos al punto que teníamos que rematar no lo hacíamos”, comentó.

Para Suárez, la Sele mostró una actitud muy diferente este viernes y al medio tiempo del partido ante la Selecta hablaron de que lo podían hacer mucho mejor.

“Tomar esto que pasó, creo que el equipo se dio cuenta que podía manejar el juego con y sin balón y es algo que puede pasar. Si nos cuestionan que fallamos mucho arriba, eso es mejor que lo que estábamos haciendo, es mejor que nos excedamos en algo para mejorar, que no hacer nada del todo, comparando a lo que hicimos en el partido anterior, fue algo mejor sin duda.

“Hoy tuvimos más la pelota, buscamos el marco contrario, tuvimos mucho más idea, pero respeto cualquier otro concepto que puedan tener otros al respecto”, dijo

Otro de los puntos en los que el colombiano se defendió fue que se vio mucho más activo en el banquillo, dando indicaciones, dando algún grito, muy diferente a los partidos anteriores, pero para él no es gran diferencia que estar más tranquilo.

“No porque uno grite o corra más el equipo va a tener una actitud diferente, si con eso yo veo que el equipo va a cambiar, entonces me pondré los tacos y me pondré a correr, pero no creo que sea la solución”, mencionó.