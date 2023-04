La frase de Andrés Carevic que se engaña con la realidad de Alajuelense

Andrés Carevic fue muy cuestionado por frases que no están respaldas en la realidad de Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

Alajuelense en la segunda vuelta del Clausura 2023 es otro equipo distinto al que vimos en la primera ronda, solo que el cambio fue para mal, pues sus números se vinieron al suelo en cosa de semanas.

Las estadísticas y las cifras no mienten, están a la vista, pero, a pesar de todo, el discurso de Andrés Carevic, técnico rojinegro, sigue como si las cosas siguieran igual de tranquilas que entonces.

Este miércoles cuando la prensa le cuestionó sus números, luego del partido ante Grecia, el argentino salió con un argumento que pocos compraron y hasta tacharon de conformista.

“Entiendo el enojo de la gente y comprendo muchas cosas, pero hoy en día somos el segundo lugar del campeonato. No sé si es que están queriendo desestabilizar a nuestro equipo, como suele pasar. Es importante entrar más alerta y no puedo decir nada hasta estar clasificado”, comentó.

Carevic defiende un segundo lugar que se le puede ir muy pronto con el Cartaginés y que, de alguna manera, se ha sostenido ganando solo dos de sus últimos ocho juegos y, a diferencia de la primera fase en la que todas sus estadísticas eran a favor, ahora la cosa cambió.

En la primera vuelta cosechó ocho victorias, dos empates y solo una derrota, de 33 puntos en disputa acumuló 26, para un 78% de rendimiento, sumó 30 goles a favor y siete en contra.

En la segunda vuelta, la Liga lleva dos victorias, tres empates y tres derrotas, de 24 puntos en disputa ha ganado nueve para un 37% de rendimiento. Suma ocho goles a favor y diez en contra.

Los erizos perdieron la cima desde el 29 de marzo, posición que ocupó en casi toda la primera fase cuando sus cifras eran muy diferentes. Súmele otra, solo Grecia con ocho y Guadalupe con cinco han sumado menos puntos que la Liga en esta ronda.

Para Carevic, este cambio tan abrupto no es para preocuparse; sin embargo, según dijo, otra declaración que llama la atención ante la contundencia de los números.

“No es para alarmarse el tema de que no hemos tenido resultados. Sí estamos ocupados por la contundencia, pero hemos mejorado en defensa y nos crean menos opciones de gol; ahora toca complementarlo con ser más contundentes. Esperamos estar entre los cuatro y una vez nos metamos, ojalá se nos abra el arco”, destacó.

A uno que se le paró el pelo al escuchar estas declaraciones fue al periodista Josué Quesada, quien se cuestionó incluso si el técnico tiene claro el ADN del equipo que dirige.

"Si sos manudo no defendés un segundo lugar, menos debajo de Saprissa", sobre las declaraciones de Carevic pic.twitter.com/slakC1ozXq — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) April 20, 2023

“Acá es donde yo digo que Carevic no tiene el ADN liguista, que alguien que no es liguista, no entiende que ser segundo lugar para la Liga y tener un 37% de rendimiento en la segunda vuelta es catastrófico, si sos manudo, no defendés un segundo lugar, menos debajo de Saprissa, no lo vas a hacer.

“El manudo en su vida, en su orgullo, no se va a permitir celebrar un segundo lugar porque en su vida fue muchas veces primer lugar. Ya acá Carevic, con tres o cuatro palabras ya le erra al discurso”, destacó en el programa Fútbol por Dentro de Tigo Sports.

Por lo visto, cada quien puede decir si esto es desplome o afán de desestabilizar. Cada quien verá.