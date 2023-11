La frase del día de Gustavo Alfaro que se puede aplicar para muchos ámbitos de la vida

Gustavo Alfaro pide que ante en la Selección de Costa Rica no falte la actitud. Foto: John Durán.

Gustavo Alfaro, técnico de la Selección de Costa Rica, tiró este miércoles una frase que se puede aplicar para muchos ámbitos más allá de fútbol y da para pensar sobre su visión del juego.

El argentino fue claro que más allá de sistemas, esquemas o estilos de fútbol hay algo que jamás puede faltar y que termina siendo la clave del éxito.

“Hay cosas más importantes que la táctica, es mucho más importante la actitud. Puede ser que el juego del equipo guste o no. Puede ser que ganemos o no, pero lo que no podemos negociar es que dejemos de luchar hasta el final. El equipo debe luchar hasta lo último por un resultado”, destacó.

Dentro del discurso del argentino, se vislumbra que será un equipo más ofensivo, con más iniciativa, aunque no profundizó mucho sobre la táctica en específico.

“En mi opinión, el mejor técnico es aquel que encuentra la mejor estructura en las individualidades que tiene a su disposición. En este sentido, Costa Rica presenta la capacidad para jugar con línea de 5 o 4, armar un centro del campo, contar con un organizador de juego, desempeñarse con dos puntas, utilizar extremos, y estamos en la búsqueda del mejor sistema.

“Observo buenas capacidades técnicas, físicas e intelectuales en el equipo. Las preguntas que nos formulamos son muy pertinentes y nos ayudan, significativamente, en la búsqueda de lo que deseamos”, destacó el seleccionador, quien dirigirá ante Panamá este jueves su primer partido con Costa Rica.