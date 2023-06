La frase más picosa con la que Joel Campbell se defendió sobre si es saprissista o no

Joel Campbell fue muy práctico al responder sobre los cuestionamientos si es saprissista. (Jose Cordero)

Uno de los primeros cuestionamientos que le cayeron este viernes a Joel Campbell fue sobre sus colores, pues siempre se identificó como saprissista y si ahora que ficho por Alajuelense le pondría el mismo empeño que en el otro lado.

El atacante fue muy práctico y afirmó que en el fútbol de hoy lo que importa en los jugadores es el rendimiento y en dar resultados y que si estos son buenos, a la gente no le va a importar con quien se haya identificado en el pasado.

Hubo una frase que resumió su pensamiento de manera muy concreta y que en algunos aficionados obtuvo buena recepción.

“Eso es como muy romántico. Al final lo que vale es lo que usted haga en la cancha. Usted puede ser el más liguista del mundo y si no rinde no sirve de nada. O puede ser que venga como Celso (Borges) y se convierta en un líder y casi un ídolo en la institución.

“Que la gente le corea el nombre, porque se lo ha ganado en la cancha. Al final, no es amor a la camiseta, es amor al trabajo. Y su trabajo usted lo tiene que hacer bien; independientemente, de la camiseta que tenga”, destacó.

Joel está convencido que a la gente usted se la gana con brete y mientras cumpla todo irá tranquilo, por eso le pela que le pregunten o lo tilden de morado.

“Si usted se pone del lado de un equipo, usted quiere contratar a los mejores jugadores del país. ¿No? Independientemente de cuál sea el equipo, aficionado o no, usted quiere tener a los mejores.

“Yo me considero uno y lo he demostrado a lo largo del tiempo; entonces, no tengo por qué molestarme con la pregunta. Es algo normal. Creo que la institución está haciendo un gran esfuerzo por traerme, a pesar de todo el runrún que hay.

“Lo único que la institución me pide es que juegue bien y es lo que yo tengo que hacer, es lo que tengo que cumplir. Si juego bien en la cancha, a la gente no le va a importar si soy de Saprissa, Heredia, Cartago, Pérez o Liberia”, remató.