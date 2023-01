La frase más viral y punzante de Jorge Hidalgo sobre Alajuelense

Jorge Hidalgo es uno de los líderes del grupo 'Transparencia rojinegra'. (Lilly Arce)

Si hay algo que a los aficionados de Alajuelense le ha golpeado en los últimos años, son los fracasos deportivos, mismos que el expresidente manudo Jorge Hidalgo retrató en una frase que dio retumbos por todo lado.

“Yo lo que quiero es volver a ser campeón, estoy ahuevado de perder. Para ser campeón hay que arreglar todo lo demás que hemos dicho. La institución es un todo y hay que arreglarla otra vez con mucha paciencia y con mucha inteligencia.

“En la familia me dicen que qué pereza otra vez en esto y mi frase es muy sencilla: ‘Cualquier cosa que pase, el que pierde soy yo, Jorge Hidalgo Vega, Dios me bendice. Si ganamos, ganamos todos y que Dios nos ilumine’”, destacó.

Curiosamente Hidalgo no reconoció como un hecho que aspire a la presidencia eriza, pues para eso afirma que primero se tiene que ordenar la casa y ya una vez hecho eso, es una opción que consideraría.

“Ya veremos. Yo estoy aquí defendiendo los derechos de los asociados, ya veremos, porque yo quiero ser presidente o José Cabezas, Marco Vásquez, Carlos Salas, William Cordero, Jorge Bermúdez, cualquier compañero también, pero bajo qué condiciones, si no tenemos un padrón de asociados confiable, no tenemos una comisión electoral confiable y no tenemos un fiscal confiable. Primero tiene que haber condiciones y esas condiciones tiene que ser con un nivel de transparencia adecuado”, comentó.

Hidalgo fue presidente de Alajuelense entre el 2008 y el 2010, luego se marchó y muy poco tiempo después entró al Comité Ejecutivo de la Fedefútbol, del que salió en el 2015.