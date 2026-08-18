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La fría respuesta de Mayron George sobre su fallido traspaso al Herediano

Mayron George respondió una pregunta compleja tras su frustrada salida al Herediano

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Por Sergio Alvarado
Mayron George suma su segunda temporada en Israel, con el equipo de Jerusalén.
Mayron George se quedará en Sporting luego de ser pretendido por el Herediano.

Mayron George, delantero de Sporting FC, habló de la posibilidad que surgió la semana pasada para marcharse al Herediano tras el interés que tenían los florenses en él.

Jafet Soto, presidente del Team, reconoció la semana pasada en una entrevista con Yashin Quesada, que buscó a los albinegros para un posible traspaso.

Mayron George habla sobre el interés del Herediano

Este lunes, luego de la transmisión del juego entre los griegos y Escorpiones de Belén, le consultaron al futbolista qué había pasado en un negocio que, según se reportó, se habría enfriado y ya no va.

“¿Por qué no te fuiste a Herediano?”, le consultaron al delantero limonense, de forma directa en Fox, tras el encuentro,

“Yo estoy concentrado en Sporting, ya lo administrativo no me compete a mí, eso es algo aparte, no es tema del equipo”, indicó.

“¿Se quiso quedar acá?”, le soltaron.

Como le digo, yo estoy concentrado en el equipo, lo que pasa afuera no me compete”, repitió.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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