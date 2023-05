La gran idea de Liberia para que toda la ciudad vea la final de segunda contra Escorpiones

Los aficionados de Liberia que no pudieron conseguir entrada para el partido de vuelta de la final de segunda fase contra Escorpiones de Belén, tendrán la oportunidad de ver el partido en una pantalla gigante que se colocará en el parque Central de la ciudad.

Así lo aseguró Felipe Eusse, gerente general del Municipal Liberia, quien asegura que es normal que en un evento masivo donde muchos quieren ir, algunos se queden sin entrada.

La pantalla será posible gracias a un trabajo en conjunto entre el Municipal Liberia, la Municipalidad y el comercio.

Minor Díaz y sus pupilos se concentraron desde este jueves de cara al partido. (Liberia)

Liberia recibe a Escorpiones este sábado a las 7 de la noche en el estadio Edgardo Baltodano y el partido será transmitido por TD +.

-¿Cómo está la ciudad por el partido?

Hay una emoción especial, muy alta en la ciudad. Hace ocho años no se vivía este momento de cerrar en casa, ahora nos toca vivir la fiesta en casa unidos. La gente que no pudo ingresar lo verá en una pantalla gigante en el parque Central de Liberia gracias a la Municipalidad, al comercio y al equipo. Todos estamos enfocados en el partido.

-¿Ven riesgoso que la serie se extienda dos partidos más?

Efectivamente es una posibilidad que se puede dar, lo tenemos contemplado, pero no es lo que queremos, la convicción, la fe, la esperanza es finalizar como campeones este fin de semana y ascender directamente sin jugar una gran final. Pero no le faltamos el respeto a Escorpiones, es un gran rival, sabemos que no es tarea fácil, pero el grupo está unido, hay cohesión grupal, se lo merecen, estamos esperando que con liderazgo de Minor Díaz, el técnico, poder conseguir la victoria por más de un gol.

La serie la va ganando Escorpiones 1 a 0. (Cortesía)

- ¿Qué tan importante para la provincia es que Guanacaste tenga dos equipos en primera división?

Sería algo muy lindo y lo hemos hablado, habría un clásico de la Pampa, el reconocimiento de la marca como ciudad, como provincia, el incremento de visita de extranjeros al aeropuerto Internacional Daniel Oduber para ver un partido de primera división, habrá un auge de empresas, de la infraestructura hotelera, todo lo hemos considerado, entre directivos, comerciantes, la alcaldía, el Comité Cantonal de Deportes, es un ganar y ganar para todos. Si asciende Libera ganamos como ciudad y todo crecerá pero, repito, siempre manteniendo un gran respeto por Escorpiones.

- Uno de los pasos que más le cuesta a los equipos que ascienden es la infraestructura, Liberia tiene un estadio muy bonito, ¿pueden jugar de una vez en ese estadio en primera?

Ese es un punto importante porque el Edgardo Baltodano está certificado por licencias luego de la última visita del Comité de Licencias. Está aprobado para segunda y primera división, tanto así que es el estadio alterno de la ADG.

Pero tenemos tres proyectos, primero, el cambio de la gramilla para tener una top, eso sería inmediato. La segunda, a mediano plazo es la construcción de las baterías sanitarias de sol y por último a largo plazo, la construcción de las graderías sur y norte, estamos hablando de entre cinco y diez años.