La hija de Paulo Wanchope probó en Japón una experiencia no apta para claustrofóbicos

Pamela Wanchope, hija del técnico Paulo Wanchope, compartió detalles de una experiencia que vivió recientemente en Japón.

La joven hizo un viaje al país del Sol Naciente y durmió en un hotel tipo cápsula, que son espacios muy reducidos, concebidos exclusivamente para dormir y cubrir necesidades básicas de descanso, por lo que compartió cómo le fue en este tipo de alojamiento.

Pamela se hospedó en un hotel cápsula llamado “9h nine hours”, en un viaje que hizo con sus amigos y mostró parte de lo que vivió.

Pamela Wanchope, hija de Paulo Wanchope contó cómo es dormir en un hotel cápsula, en Japón. Foto: captura de pantalla. ( Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

La experiencia de Pamela Wanchope

Pamela contó que, pese a lo estrecho del lugar, la pasó bien.

“Todos los pods (cápsulas) están divididos entre hombres y mujeres y honestamente, dormí demasiado bien.

“Hay un área y para el uso de los baños le dan a uno una bolsita con paños, pantuflas.

“Primera vez en un capsule hotel. Cosas que mis amigos me hacen hacer, pero honestamente lo recomendaría”, sentenció.

