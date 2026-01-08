Deportes

La hija de Paulo Wanchope probó en Japón una experiencia no apta para claustrofóbicos

Pamela Wanchope, hija del técnico Paulo Wanchope, se dio un gusto en Japón, junto a sus amigos

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

Pamela Wanchope, hija del técnico Paulo Wanchope, compartió detalles de una experiencia que vivió recientemente en Japón.

La joven hizo un viaje al país del Sol Naciente y durmió en un hotel tipo cápsula, que son espacios muy reducidos, concebidos exclusivamente para dormir y cubrir necesidades básicas de descanso, por lo que compartió cómo le fue en este tipo de alojamiento.

Pamela se hospedó en un hotel cápsula llamado “9h nine hours”, en un viaje que hizo con sus amigos y mostró parte de lo que vivió.

LEA MÁS: Paulo Wanchope sigue cosechando elogios en Europa, tras salir de Saprissa

Pamela Wanchope, hija de Paulo Wanchope contó cómo es dormir en un hotel cápsula, en Japón.
Pamela Wanchope, hija de Paulo Wanchope contó cómo es dormir en un hotel cápsula, en Japón. Foto: captura de pantalla. ( Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

La experiencia de Pamela Wanchope

Pamela contó que, pese a lo estrecho del lugar, la pasó bien.

“Todos los pods (cápsulas) están divididos entre hombres y mujeres y honestamente, dormí demasiado bien.

Hija de Paulo Wanchope cuenta experiencia en Japón

“Hay un área y para el uso de los baños le dan a uno una bolsita con paños, pantuflas.

“Primera vez en un capsule hotel. Cosas que mis amigos me hacen hacer, pero honestamente lo recomendaría”, sentenció.

LEA MÁS: Así celebró Paulo Wanchope el cumpleaños del amor de su vida

Pamela Wanchope, hija de Paulo Wanchope contó cómo es dormir en un hotel cápsula, en Japón.
Pamela Wanchope contó su experiencia en el país del sol naciente. Foto: captura de pantalla. ( Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Pamela WanchopeHotel cápsulaJapónPaulo Wanchope
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.