La historia del gol que rompió una racha de 22 años

La historia del gol de Kendall Waston, con la que que rompió dos rachas este domingo en el Lito Pérez, involucra al defensor morado, a Daniel Quirós y a Asdrúbal Gibbons.

El frentazo de Waston (fuera de foco) venció al portero Guio Jiménez. (JOHN DURAN)

El pepino de Waston rompió la maldición de que Saprissa nunca le había ganado a Puntarenas FC en el Lito Pérez (el Monstruo sí le había ganado ahí al Municipal Puntarenas).

Además, terminó con los 22 años que tenían los morados de no festejar en esa gramilla. En aquella última vez, el 23 de ener del 2000, anotó Jeaustin Campos, hoy técnico saprissista. El juego en ese entonces quedó 3 a 1.

Pero, volviendo al juego de este domingo, ¿por qué Daniel Quirós, de 1,70 metros de estatura, estaba marcando a la Torre Waston, el jugador más alto de Costa Rica con 1,96 metros?

Asdrúbal Gibbons nos contestó la pregunta.

“Uno trata de dobletear al jugador, como Waston se quedó fuera del área, tratan de no sacar al grande, que soy yo, en este caso. Yo tenía que recibirlo, digamos, pero es muy difícil, sinceramente es muy difícil ya cuando Waston va encarrerado, ya es difícil marcarlo y nos sacó ventaja él. Y terminó en gol”, dijo el central porteño.

Se le preguntó si eso fue un error de coordinación entre los jugadores puntarenenses.

“Lastimosamente lo estudiamos, lo trabajamos y no pudimos concretar lo que trabajamos en la semana, que era eso, parar a Waston, en lo personal era marca mía, no pudimos hacerlo de la mejor manera y la única que tuvieron, porque así fue, terminó en gol”, explicó Gibbons.

¿Y qué dice al respecto Daniel Quirós?

“Yo estoy en el rebote, él se para ahí y me toca marcarlo. No entiendo, me ven a mí así y el árbitro me grita: ‘no lo agarre, no lo agarre’, o algo así, entonces, hay que estar más concentrados en la táctica fija, sabíamos lo que es Waston y todo lo que puede hacer él en el balón parado, pero ahí nos anotó”.

Kendall Waston festeja y Asdrúbal Gibbons (hincado) nada pudo hacer. (JOHN DURAN)

-¿Le faltó ayuda de sus compañeros?

- No, no, no. No es ayuda, sino que él está ahí parado, obviamente él es mi marca, lo que queda es trabajar, el equipo corrió los noventa minutos, tuvimos a Saprissa en el segundo tiempo metido en el marco. No se abrió el marco, pero el equipo está concentrado en el objetivo, que es clasificar”, comentó.

No entiendo, me ven a mi así y el árbitro me grita: ‘no lo agarre, no lo agarre’, — Daniel Quirós, Puntarenas FC

Mientras tanto, el espigado defensor morado, siente que viene en alzada en su rendimiento, sin que eso quiera decir que está conforme.

“El gol es un golpe anímico que nos indica que vamos por buen camino, las cosas no vienen de gratis y la verdad es que es bonito jugar acá, me encantó el ambiente, como apoyan a Puntarenas y sacar los tres puntos es muy valioso”, afirmó.

Waston marcó también a los porteños en el Ricardo Saprissa, en el empate a un gol de la primera vuelta.