La historia se repite, Jafet Soto despertó al Herediano

Es definitivo. Herediano volvió a sus raíces, a lo de siempre, inicios flojos y cierres fuertes. Ya se metió otra vez en puestos de clasificación y es casi un hecho que de allí no lo baja nadie.

Este sábado se impuso 1 a 0 a Puntarenas FC, se consolidó en el cuarto puesto y sigue mostrando el crecimiento típico del equipo en los torneos que inicia mal.

El Team se consolida entre los cuatro primeros. (JOHN DURAN)

Le tocará probar la derrota en algún partido, tendrá partidos malos, pero ya se montó en los cuatro primeros, luego de esos inicios que dejan mucho que desear y cuidado y no termina la fase de clasificación peleando el primer puesto.

La fórmula es la misma que por tantos años le ha dado resultados y que lo han manifestado en estos días algunos dirigentes como Orlando Moreira y Aquil Alí, la idea es iniciar bien, pero si algo sale mal, llega Jafet Soto, apaga el incendio, mete al equipo en zona de clasificación y estando allí cualquier cosa puede pasar.

Anoche derrotó a Puntarenas FC, que no se encontró en el partido. El trabajo de Géiner Segura aún necesita tiempo, pero el Puerto luce como un equipo en construcción. Tiene potencial, pero ante este Herediano al que ya le salen las cosas es difícil complicarlo.

Hasta a Anthony Contreras le cambió el semblante. Antes la pulseaba y no la metía ni en un arcoiris, ahora lleva tres partidos consecutivos con gol.

Anthony Contreras despertó en la red. (JOHN DURAN)

El de anoche es el del típico goleador. Kennedy Rocha, en uno de sus mejores partidos desde que está en Herediano, encontró a Kenneth Vargas en los linderos del área y este sacó un cañonazo, que si no es por un defensor, iba para gol. El rechazo cayó en Diego González, el mexicano controló, avanzó dos pasos y lanzó un centro remate fortísimo, incómodo para los defensas porque cualquier toque pueden incurrir en autogol, ideal para el goleador, que solo busca hacer contacto. Que lo diga Contreras, quien se barrió y mandó la bola a la red.

Con el respeto para Sporting, todos apuntan a ese puesto, pero los paveños están firmes y sólidos y sacarlos costará un mundo. La segunda vuelta iniciará con una clara brecha entre los cuatro primeros y los demás, pero casi es una sentencia de quiénes estarán en la fiesta grande.

El partido. Ojo, el juego no fue claro para el Team, ni es que haya dominado claramente y abrumadoramente. No decimos eso. Fue mejor, sí. Dispuso de más ocasiones, sí. Pero el plus que tiene es esa estrella ganadora cuando encuentra el camino.

Se basa en algunos hombres en buen momento, como Rocha, Vargas, Contreras y Diego Gongález y en otros que meten a más no poder, como Jefferson Brenes. Los demás lucen parejos, con ganas y con un enorme potencial por delante, al que Jafet con su experiencia, le tocará llevarlos a su máximo punto.

Kennedy Rocha tuvo uno de sus mejores partidos. (JOHN DURAN)

Herediano está metido y es casi un hecho que estará en las semifinales, que seguirá en crecimiento y cuidado, que le encantan los torneos en que no son favoritos.