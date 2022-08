La increíble historia de tres adventistas contratados en el fútbol de España

Cuando el Levante de la primera división de España vino a hacer una visoría a Costa Rica, un equipo de desconocidos les llamó la atención al punto que tres de sus integrantes, todos adventistas, fueron contratados en España.

Denzel Patterson y John McClean con el club Moncada, filial del Levante. (Cortesía )

La historia parece una película si tomamos en cuenta que Salomón Ocón es protagonista de todo, pues no está lejos de llegar a la pantalla dado que es un productor de cine y actor que incluso estuvo en un par de escenas de la película Hombre de fe, que cuenta la vida de la estrella costarricense Keylor Navas.

El Levante mandó a Johan Meneses y Daniel Pastor a mirar talento en Costa Rica y fueron a ver un entrenamiento de un equipo de segunda división.

Resulta que, al frente de la cancha donde entrenaba ese equipo de segunda, estaba jugando un equipo de fut 9, integrado por los miembros de una iglesia adventista que se llama Faith on Fire y que se querían meter a algún torneo. Ese equipo se llama GBT y actualmente participa en la Segunda B de Linafa.

Naen Ruiz la piensa reventar en el Moncada. (Cortesía )

Antes de ser un equipo de fut 9, era un cuadro de fut 5 integrado por amigos de la iglesia que querían hacer deporte y jugar de forma más competitiva en algún campeonato. Ocón y unos amigos se organizaron y le dijeron nada más y nada menos que al exseleccionado William Sunsing, que los entrenara.

Pero Sunsing, muy metido con el fisicoculturismo, les dijo que no podía porque se estaba preparando para algún evento, que le dijeran a Hernán Medford, actual técnico del Herediano... Y el Pelícano los empezó a entrenar. Estamos hablando del 2020.

Fue Medford quien vio talento en ellos y les pidió que formaran un equipo de fut 11, se incorporaron algunos jugadores y para el momento que llegó la gente del Levante era un equipo de fut 9.

Medford se fue del equipo porque fue contratado por un club profesional, mientras se incorporaban más futbolistas adventistas que no se sentían a gusto en equipos de primera o segunda división y querían tener minutos de juego.

“Cuando el visor estaba viendo entrenar al equipo de segunda, seguro se cansó, cruzó la calle y nos vio a nosotros”, dijo Ocón.

Añadió que Meneses les preguntó si tenían un equipo de fut 11 para entrar a un campeonato de ocho clubes que querían ver.

El GBT, formado por jugadores adventistas, cuya base es la iglesia Faith on Fire en Alajuela. (Cortesía )

“Habló conmigo pero yo estaba muy escéptico, no me pasaba que estuviera el Levante aquí pero luego de unos días logré ponerme en contacto con ellos mediante una página y me confirmaron que en efecto había personeros acá. Entonces hablé con Meneses y le dije, ‘nos metemos a un fut 11 si usted nos entrena porque no tenemos técnico’, y aceptó”, dijo.

Al final, el torneo no se hizo, según cuenta Ocón, porque no había equipos competitivos pero Johan llamó a España y acordó llevarse a tres jugadores a una pasantía al Levante.

Ellos son:Johan McLean Guerrero de 20 años y Denzel Patterson Foster, de 21 años, ambos de Limón y Naen Ruiz Zeledón de 24 años, de Alajuela.

Cuando estaban en Valencia (de donde es el Levante), en un entrenamiento, llegó a verlos Alex Cortell, un veterano del futbol español que jugó en segundas categorías, los vio y dijo, ‘yo quiero que ellos tres jueguen en mi equipo, el Moncada’.

Hernán Medford vio talento en los muchachos y los motivó a formar un equipo de once.

Ese club es una filial del Levante y decidieron contratarlos a manera de prueba, para ver cómo se adaptan a las exigencias de una liga que es competitiva y de donde pueden dar el salto a un fútbol profesional.

En estos momentos, forman parte de Moncada, contratados y observados muy de cerca por el Levante.

“Les están respetando el sábado que es el día que guardamos por nuestra fe, pero les dije que si se presenta una opción, será el momento de tomar una decisión y que lo deberán pensar muy bien”.

El GTB aún se mantiene entrenando con Meneses, que se quedó en Costa Rica. Increíble, ¿o no?