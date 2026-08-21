La insólita historia del futbolista que jugó solo diez minutos en Saprissa y por poco no sale en el libro morado

El libro ADN Morado relata los 90 años de historia del Saprissa. (Foto: cortesía. /Foto: cortesía.)

El estadio Saprissa fue el escenario este jueves de un momento muy especial con la presentación del libro “ADN Morado”, la obra más completa que resume en 391 páginas los 90 años de historia del Monstruo.

Uno de los puntos más llamativos de la obra producida por los periodistas José Antonio Pastor y Randall Corella es que recopila los nombres, las fotos y las fichas técnicas de los más de 600 jugadores que han vestido los colores de los tibaseños.

Al ver el libro, la gente verá caras muy recordadas, ídolos, muchos referentes y otros menos recordados, hasta el punto de que muy pocos se acuerdan de algunos. Uno de ellos por poco no logró entrar a la edición y fue todo un reto conseguir su información.

Pastor relató lo difícil que fue llegarle al salvadoreño Jorge Rodríguez, quien apenas jugó 10 minutos en 1975 y se marchó, por lo que había registros casi nulos de su presencia. Era de esos futbolistas de los que casi nadie se acordaba.

Pese a que Rodríguez sonara como un desconocido para muchos, su ausencia habría dejado la colección incompleta y aunque nadie se enterara y su ausencia pasara desapercibida, para los autores habría sido motivo de gran lamento.

“Tal vez, nadie se daba cuenta, pero lo hubiéramos sabido nosotros y eso era aún peor; era peor que mentir, porque nos quedaba eso de por vida, era injusto dejar por fuera a un solo jugador si decíamos que estaban todos”, indicó Pastor a La Teja.

Jorge Rodríguez fue un salvadoreño que jugó solo diez minutos con el Saprissa en 1975. (Sergio Alvarado/Sergio Alvarado)

Don José reveló que las fotos y los datos de Rodríguez los pudieron conseguir apenas 15 días antes de cerrar el libro, justo a tiempo.

“Ninguno de los excompañeros de él de ese equipo lo recordaba. El muchacho vino de El Salvador a hacer una prueba, jugó diez minutos con Gerardo Solano; hizo la prueba, no le fue bien y se fue. Regresó a El Salvador adonde hizo una carrera y listo.

“Yo me dediqué en darle plata al ICE porque llamé a todos los Jorge Rodríguez Rodríguez de este país y nadie lo conocía ni sabían quién era. Fue Giovanny Rodríguez, quien en paz descanse, que me ayudó con fotos de la reserva del año 75 y en una de esas apareció y lo reconoció uno de sus excompañeros”, relató Pastor.

Al darse cuenta de que era salvadoreño, llamó al periodista e historiador de aquel país, Rodrigo Arias, quien lo localizó y contactó a Rodríguez para compartir sus datos.

“Él dijo que jugó varios partidos con Saprissa y que no había tenido suerte, pero al final supimos que fue él quien jugó esos diez minutos”, explicó el autor.

Historias como esas se dieron para que el libro saliera a la luz desde este jueves, y está a la venta en boleteriamorada.com y en librerías a 24 mil colones. Un punto importante es que la mitad de las ganancias irá para la Fundación Saprissa y la Comisión de Rescate Histórico del club.