La insólita sanción al Santos por lo que decía el uniforme de un jugador

Jossimar Méndez se puso El Duro en su camiseta. Foto: Facebook Tigo Sports.

Jossimar Méndez, delantero del Santos, llamó la atención en el partido del sábado contra Alajuelense porque en lugar de su nombre --o apellido--, en su uniforme estaba escrito “El Duro”, lo que generó algunas bromas.

La ocurrencia del guapileño le costó a su equipo una multa de ¢100 mil, según detallen las sanciones del Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol.

“Al club con una multa de 100.000 colones de conformidad con el artículo 32 inciso 7 del Reglamento Disciplinario del Fútbol de la Primera División, por incumplir con las disposiciones normativas con respecto al uso del uniforme”, dice el informe.

La Unafut no estaba notificada del cambio en el nombre de la camiseta ni había una justificación del cambio, por lo que se estableció la sanción, que dichosamente en este caso no fue tan dura.

El artículo 35 del reglamento de competición de Unafut establece que en la parte de atrás del uniforme pueden ir la inicial del nombre y el apellido del jugador, solo el nombre, o solo el apellido.

Los clubes pueden pedir permiso a UNAFUT para poner apodos en el uniforme, pero deben notificarlo y justificar el por qué, no es simplemente una decisión antojadiza.

Además, ese nombre o apodo que elijan se tendrá que mantener durante toda la temporada.

Artículo 35 Comité Competición de Unafut sobre los uniformes

Méndez comentó a Tigo Sports el sábado, luego del partido, que desde que estaba en ligas menores le apodaron El Duro, y como todavía le dicen así, decidió ponérselo en el uniforme.

“Siento que por el carácter, desde chiquillo vengo creciendo como grande y entonces me pusieron así, El Duro, otros me decían, ‘uuyy, usted es muy suave’, y yo les decía: ‘no, no, yo soy El Duro’, y me quedé así. Vengo de la Francia de Siquirres, allí todos jugamos y hay que tener carácter”, comentó.