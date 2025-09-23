Deportes

La jornada 12 del torneo de Apertura podría ser suspendida, esta es la razón

La jornada 12 del torneo de Apertura está programada para jugarse del 4 al 7 de octubre, uno de los partidos es el duelo Herediano-Alajuelense

Por Yenci Aguilar Arroyo
Alajuelense vs Herediano
En la fecha 12 está programado el clásico provincial entre Herediano y Alajuelense. Jonathan Jiménez. (JONATHAN JIMENEZ FLORES/jonathan Jimenez)

La Federación Costarricense de Fútbol le solicitó a la Unafut suspender la jornada 12 del torneo de Apertura, que se jugaría los días 4, 5, 6 y de octubre.

La petición se hace para darle mayor espacio a la Selección Nacional y que el técnico Miguel Herrera cuente con más días para preparar el juego eliminatorio contra Honduras, que será el jueves 9 de octubre, y contra Nicaragua el 13 del mismo mes.

“En Unafut comunicamos que recibimos la solicitud por parte de la FCRF de suspender la jornada 12 de cara a la próxima fecha FIFA de octubre. De esta manera, nos encontramos analizando todos los escenarios posibles con el objetivo de apoyar a la Selección Nacional en su camino a la Copa del Mundo.

“Reiteramos que en Unafut tenemos toda la voluntad e intención de colaborar con la Selección Nacional y se comunicará la respuesta a la solicitud a través de nuestros canales oficiales de manera oportuna”, informó Unafut a través de su departamento de prensa.

Costa Rica vs. Haití
Costa Rica enfrentará a Honduras el jueves 9 de octubre. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Así se jugará la jornada 12

La jornada 12, a como está programada, iniciará el sábado 4 de octubre, con los juegos entre Sporting y Pérez Zeledón y el clásico entre Herediano y Alajuelense.

El domingo 5 se enfrentarán San Carlos y Saprissa. El lunes 6 jugarán el Municipal Liberia vs Puntarenas FC y el martes 7 Cartaginés contra Guadalupe.

La Selección Nacional jugará el jueves 9 de octubre en Honduras y el lunes 13 en casa ante los pinoleros.

Además, el sábado 11 de octubre se realizará el partido de reposición entre Alajuelense y Cartaginés, correspondiente a la fecha 5.

