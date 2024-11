La jornada de reprogramaciones del fútbol nacional tendrá duelos claves en la búsqueda del primer lugar

Liberia enfrentará a San Carlos, este miércoles a las 8 p.m. Prensa San Carlos. (Prensa de san Carlo)

Este miércoles inicia la jornada de reprogramaciones del torneo de Clausura y de momento y pese a la situación del tiempo y a las alertas por las fuertes lluvias, se mantiene en pie el juego entre Liberia y San Carlos.

La mejenga está pactado para jugarse a las 8 p.m. en el estadio Edgardo Baltodano y la dirigencia pampera afirmó que todo está listo para el partido que se suspendió la semana pasada.

Walter Chévez, gerente general del Municipal Liberia afirmó que la cancha del estadio guanacasteco está en buen estado y en la zona ha mejorado mucho el clima.

“Este martes revisamos la cancha y por dicha se pudo cortar el zacate, porque no pudimos hacerlo la semana pasada. Estoy hablando de la situación que se vive en Liberia hasta el momento, pero no sabemos qué puede pasar con las condiciones del clima, de aquí a que dé inicio el juego”, afirmó.

Chévez añadió que la dirigencia liberiana se ha mantenido en comunicación con los personeros de San Carlos y con la Unafut.

“Sabemos que hay una alerta roja, estamos en comunicación constante con Fuerza Pública, con la Cruz Roja, porque ellos nos ayudan en cada juego.

“En San Carlos están preocupados por el viaje que deben hacer para acá, porque hay carreteras afectadas, es complejo, por lo que se está viviendo, pero de momento todo se mantiene en pie y más allá del juego, nos preocupa la salud de las personas”, manifestó.

Además del juego entre Liberia y San Carlos, el viernes se enfrentarán Guanacasteca vs Puntarenas a las 7 p.m.; el sábado será el turno de Alajuelense vs Herediano, a las 8 p.m. y el domingo será el turno de Liberia vs Saprissa, a las 4 p.m.