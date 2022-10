La joya de Guadalupe que Agustín Lleida quería busca otro aire con Wálter Centeno

Alajuelense entró desde el 2020 en la lista de equipos a los que le ha anotado Royner Rojas. (Jose Cordero)

En una época en la que los futbolistas jóvenes están tomando un auge especial en el fútbol nacional, hay un muchacho que busca abrirse espacio, cuyo rendimiento en un momento hizo que equipos grandes se interesaran en él.

Royner Rojas apareció hace dos años en el balompié tico y rapidito empezó a generar elogios, miradas y la atención de muchos cuando tenía solo 18 años e irrumpió en primera división con Guadalupe FC con su fútbol pícaro y atrevido como volante interior por la izquierda.

En entrevista con La Teja, nos confesó que estuvo cerca de Alajuelense en su momento, el equipo grande que se acercó y estuvo a punto de llevárselo.

14 goles y 8 asistencias lleva en dos años en primera división

¿Hubo equipos grandes que estaban interesados en usted? ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué no se da?

Fue una gran ilusión que varios equipos grandes preguntaran por mí, porque sí, hubo varios, al final no se dio por alguna u otra circunstancia, pero la ilusión sigue intacta de llegar a un equipo grande.

¿Hay un gerente que se fue a trabajar a España (Agustín Lleida) y sabemos que lo llamó y habló con usted?, ¿Qué pasó?

Sí, claro, sí lo hizo, ese fue el más cercano con nosotros y la verdad es que sí se habló, estuvimos a punto de llegar y después se cambia de gerente, diay, usted sabe que cuando se da un movimiento en la gerencia deportiva las cosas son diferentes y tienen que volver a ver cada fichaje y revisar todo.

Alajuelense y Guadalupe tienen muy buena relación, han negociado algunos jugadores, ¿por ahí está ese puente abierto aún?

Sí, sí, yo siento lo mismo, ellos tienen muy buena comunicación y formas con el club, siempre hay un buen acercamiento de la Liga y Guadalupe, eso ayuda.

El volante ha crecido en su fútbol en estos dos años. (Jose Cordero)

¿Los aficionados manudos le han escrito de que ojalá se fuera a su equipo?

La verdad que sí, en aquel momento me llegaron muchos mensajes de que llegara al equipo, ¿De manudos?. Sí, claro, muchos de ellos, pero ahora en este momento no reviso mucho las redes sociales, no me llama mucho la atención ni tampoco chequear que hablan de mí, así que todo bien

El semestre anterior se habló mucho de usted, de su juego, su rendimiento y fue cuando salió que equipos grandes lo querían ¿Cómo fue para usted manejar todo eso siendo joven?

El semestre pasado para mí fue importante, claro, muy provechoso y es cuando salieron varias ofertas, pero yo todo lo pongo en manos de Dios y si no se dio fue por algo, lo que me quedaba era seguir trabajando, eso siento que por ahí me influyó un poco.

¿Toda esa atención repentina fue la parte más complicada para usted entonces?

Creo que a todo jugador le gusta que hablen de uno y si uno da de qué hablar es porque tienes un buen desempeño en la cancha, eso es bueno para mí, la verdad, más bien me gusta que hablen.

¿De sus torneos este ha sido el más complicado? Es en el jugó menos y anotó menos goles

Este fue un semestre de aprendizaje, creo que no fue un buen semestre, pero para mí igual fue muy provechoso porque en lo mental me sirvió mucho para crecer, ser más fuerte como jugador, es un semestre para mí de aprendizaje

Royner Rojas despertó el interés de Agustín Lleida en su momento. (Rafael Pacheco Granados)

¿Cómo ha sido trabajar con un técnico como Wálter Centeno?

Él profe trabaja muy bien, hay que dejarse de cosas, su forma de trabajo es muy exigente, pero lo hace muy bien. Nos da mucha confianza a los jugadores para sacar lo mejor de cada uno.

¿Qué le ha aportado diferente Centeno a su carrera? ¿Sobre qué le habla?

Ser más tranquilo, tener más paciencia a la hora de atacar, ustedes han visto que su juego es tener el balón, entonces hay que tener más calma y saber a la hora que hay que atacar. También me habla del uno contra uno que es la fortaleza de nosotros.

Hay una disminución de minutos suya un poco marcada entre los anteriores torneos a este, ¿Es parte de esas cosas que le señala Wálter que quiere de usted?

Es algo que varia, gente me ha dicho la verdad y lo tomo para el aprendizaje mío y es por lo mismo, tal vez me puedo precipitar en alguna jugada y a él no le gusta entonces puede ir por ese tema. Pero como le digo, mentalmente eso me ha ayudado y en la cancha se vio reflejado en los últimos partidos.

¿Qué versión de Royner esperar para el otro torneo con este aprendizaje?

Será un Royner Rojas diferente, un poco más maduro, creo que tendré un campeonato muy diferente, yo mismo lo siento, será un torneo muy provechoso como los pasados que jugué. Sé que serán muy diferentes las cosas para mí.

En la selección nacional ahora hay muchos jóvenes que se les ha dado oportunidad, ¿Es parte de esas metas con un seleccionador que cree en la juventud?

Sí, claro, me ilusiona bastante, siento que es así, en cualquier momento puede llegar la oportunidad y apenas llegue hay que aprovecharla. Tengo que seguir trabajando fuerte porque sé que él confía mucho en los jóvenes.