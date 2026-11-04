La Liga de Ascenso entra en su etapa decisiva y cuatro equipos lucharán por ganar su lugar en la primera

La Liga de Ascenso ya tiene a los equipos que disputarán los cuartos de final, de cara al cierre del torneo de Apertura 2026.

El fin de semana anterior se cerró la primera fase de la segunda división y esta semana inicia la siguiente etapa, del torneo de los clubes que aspiran a la primera división.

La primera serie será este viernes 6 de noviembre, con el duelo entre Guadalupe FC y Jicaral Sercoba. El partido será en el estadio Colleya Fonseca, a las 8 p.m., y se podrá ver por el canal de YouTube de Liasce.

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Cariari Pococí avanzó a los cuartos de final de la Liga de Ascenso. Foto: Facebook Cariari Pococí. (Foto: Facebook Cariari Pococí. /Foto: Facebook Cariari Pococí.)

La serie 2, entre Cariari y el Municipal Grecia, se jugará el sábado 7 de noviembre, a las 7 p.m., en el estadio Bernardo Veach y se podrá ver por TD Más.

Más partidos

La serie entre Rosario y Pitbulls, la número 3, se jugará el lunes 9 de noviembre, a las 7 p.m. en el estadio Rafael Bolaños y se verá por la pantalla de TD Más.

La serie 4 entre Sarchí y Santa Ana FC, se jugarás el domingo 8 de noviembre, a las 11 a. m., en el estadio Eliécer Pérez. Este partido se podrá ver por el canal de YouTube de Liasce TV.

El ganador del Apertura 2026 esperará al vencedor del Clausura 2027 para iniciar la lucha por llegar a la primera división.

Si el campeón del Apertura es el mismo que el del Clausura, automáticamente consigue el pase a la máxima categoría.