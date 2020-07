“No sé si tengo autorización, pero la Liga paga $97.700 de deuda a bancos, a la Caja y diferentes instituciones. Esa deuda yo no la he provocado, yo he llegado aquí y me han dicho ‘mirá, los bancos no van a extender más plazos, la Caja tampoco’; de lo que entra cada mes hay que sacar $97.700, eso no está en el presupuesto”, detalló.