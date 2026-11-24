Óscar Ramírez sabe que esta jornada es clave para Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Cortesía)

Alajuelense se medirá este lunes, a las 8 p. m., al Cartaginés en el partido de la fecha 17 del Apertura 2026 en el Estadio Morera Soto de Alajuela.

Óscar Ramírez y los manudos necesitan al menos un empate para clasificar a las semifinales del campeonato, por lo que van con todo en procura de amarrar el pase.

Tras derrotar a Sporting el pasado 7 de noviembre, antes del parón del torneo debido a los fogueos amistoso de la Sele, el Machillo apostó por su once con un balance ofensivo y defensivo.

La Liga sale con Washington Ortega; Yeison Molina, Giancarlo González, Yerlan Sosa, John Paul Ruiz, Aarón Salazar, Celso Borges, Juan Pablo Añor, Creichel Pérez, Kenyel Michel y Ronaldo Cisneros.