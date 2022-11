La Liga y el camerino manudo se despiden de Bryan Ruiz

Bryan Ruiz tiene nostalgia, pero a la vez ilusión. El capitán de Alajuelense sueña con vivir una noche mágica este miércoles en el Morera Soto, en la final de la Liga Concacaf contra Olimpia. (Prensa Alajuelense)

El Capitán manudo, Bryan Ruiz, jugará esta noche su último partido oficial con la Liga Deportiva Alajuelense.

El duelo de hoy de Liga Concacaf ante el Olimpia de Honduras, tiene un doble significado para el cuadro rojinegro, no solo es una final, también es “The last dance” de Ruiz como jugador manudo.

Bryan Ruiz: “Quiero llevarme el mejor de los recuerdos de mi último partido oficial”

La cuenta de Instagram del club alajuelense, compartió una imagen de su camerino donde se puede observar que todas las camisetas dicen: “Ruiz” y tiene el número 10.

Al parecer, las camisetas fueron un regalo de despedida de Ruiz para sus compañeros y algunos se lo agradecieron públicamente.

“Gracias Capi. Un honor y un privilegio jugar a su lado”, escribió el delantero Johan Venegas.

El canalero Freddy Góndola compartió una imagen de la camiseta firmada por el 10 que decía: “Con mucho cariño para mi amigo “El Pana””, y escribió un mensaje de agradecimiento.

“Muchas gracias Capi, es la última del 10, es un placer jugar a su lado”.

Otros miembros de la Liga como el ariete Rolando Blackburn y uno de los utileros, Mario Chaves, también le escribieron un mensaje a su capitán.

Ruiz y Alajuelense recibirán hoy a las 7:00 pm al Olimpia, en la final de una serie que deben remontar para que “The last dance” de Ruiz, sea coronándose campeón.