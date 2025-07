La maldición de Christian Sandoval le cayó al Real Madrid, vea por qué

Christian Sandoval, director de La Platea, es un gato negro con todas las letras de abecedario, todo un profesional y se comprobó con la eliminación del Real Madrid de la final del Mundial de Clubes.

Cristian Sandoval, real Madrid, gato negro (Pantallazo /Pantallazo)

LEA MÁS: ¡Solo en Costa Rica! Video revela cómo funciona el VAR en algunos estadios del país

Sando ha ido ganándose la fama de gato negro, porque cada vez que se pone una camisa de un club, este pierde. Ya Carlos Castro le ha implorado que no se ponga la chema de la Liga y vean lo que ha pasado, pero ha hecho lo mismo con camisas de otros clubes. Nunca ganan.

Este lunes, Sando se puso la chema del Madrid, club al que no es aficionado, y expresó: “Como dicen que yo soy un gato negro, entonces, me voy a poner la camisa del Madrid. Me dijo Josué (no Quesada) que me la iba a enviar solo para que yo salara al Madrid”, expresó.

LEA MÁS: Christian Sandoval revela cúal es el periodista deportivo que se cree Emilio Butragueño

Y el resultado fue el mismo, el Madrid cayó vapuleado 4 a 0 por el PSG. Así que ya saben, si su equipo juega una final, asegúrese de esconderle la camisa a Sandoval...