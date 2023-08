La mano en el área de Guillermo Villalobos en el partido Herediano - Alajuelense, ¿era o no penal?

El exárbitro Marvin Amores consideró que la mano de un jugador de Alajuelense, en el cierre del partido de este domingo ante Herediano, no era penal, aunque los florenses reclamaron.

Adrian Chinchilla tuvo una buena calificación. (John Duran)

La mano fue de Guillermo Villalobos, pero Amores consideró que no ameritaba señalarse como pena máxima, como sí debió haber ocurrido con una acción de Aarón Salazar en el área contraria.

“El jugador se cae, tiene que poner la mano, no hay ningun penal porque el jugador no puede caer de espaldas, tiene que poner algo al caer. Él no busca al balón, el balón lo busca a él”, dijo.

Alajuelense terminó ganando el partido 3 a 2, de visitante en el Colleya Fonseca. Si esa acción se hubiera marcado, era la posibilidad del Team para el 3 a 3.