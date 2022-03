La motivación especial de Bryan Ruiz: evitar que su retiro de la selección se dé a fin de mes

Bryan Ruiz disfruta y goza como nunca en su última etapa en la Sele. (Albert Marín)

Bryan Ruiz quiere cerrar su trayectoria tricolor, la cual tiene 17 años, con el mejor honor posible: asistiendo a otro mundial.

Desde que el 2022 arrancó, cada partido que el capi juega con la Sele lo acerca al final de un ciclo que es inevitable, pues con el pitazo final de este año, el alajueliteño colgará los tacos como futbolista profesional, como ha dicho en varias ocasiones.

Las mejengas ante Canadá, El Salvador y Estados Unidos podrían ser las últimas con el equipo de todos, si es que la Nacional no logra clasificar al mundial, por lo que Ruiz quiere evitar a toda costa que su adiós se dé en diez días.

“Vienen siendo mis últimos partidos con la selección desde hace rato, si en enero no hubiéramos sacado los siete de nueve, estaríamos prácticamente fuera del mundial y estos ya serían mis últimos partidos.

“Yo lo he tomado así desde hace meses, sabiendo que cada vez me quedan menos partidos, ahora es lo mismo, pueden ser mis últimos tres, pero sepan que estamos haciendo todo lo posible para que no sea así”, dijo Ruiz este lunes.

Para Bryan es toda una mezcla de sentimientos, que rayan en la nostalgia, cerrar un ciclo tan largo con momentos buenos y otros no tanto, es algo fuerte.

“No es fácil enfrentar y saber que se acaba una de las etapas más lindas en la carrera de un futbolista, que es representar a su selección, a su país, sí me da nostalgia y hasta un poco de tristeza, pero es parte de nuestra carrera, es parte de fútbol y algo que uno tiene que asumir de la manera más profesional posible”, agregó.

De clasificar a Catar, Ruiz podría igualar a Christian Bolaños con tres mundiales mayores en su haber, honor que de momento solo el morado tiene en el fútbol nacional, pues jugó las copas de Alemania 2006, Brasil 2014 y Rusia 2018.

De hecho, hay un grupo que también tiene esa posibilidad abierta y está compuesto por Yeltsin Tejeda, Joel Campbell, Keylor Navas, Celso Borges, Marco Ureña y Cristian Gamboa, ya que disputaron las copas del mundo de Brasil y Rusia, por lo que, de ir a Catar, sería su tercera.

“Cerrar mi carrera con un mundial más ha sido siempre mi idea, eso sería algo espectacular, pero hay cosas que uno planea, piensa y se esfuerza, pero que suceda es otra cosa, pero en este momento tenemos la posibilidad y hay que ir por ella.

“Yo sabiendo que pueden ser mis últimos tres partidos con la selección voy a dar lo máximo, todo lo que me queda, tanto individualmente como en apoyo al grupo para que cada jugador esté en su mejor nivel y tenga la fuerza mental para enfrentar este tipo de partidos”, agregó.