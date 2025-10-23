La muerte golpea por partida doble a un equipo de primera división

La muerte golpeó por partida doble a Pérez Zeledón, equipo que lamenta la pérdida de dos seres queridos de sus miembros.

Primero fue el preparador de porteros, Giovanni Chacón, quien perdió a su padre, el señor Fernando Chacón González y un día después, en Pérez dieron a conocer el fallecimiento de la abuelita del jugador Gustavo Pérez.

Gustavo Méndez, mediocampista de Pérez Zeledón lamenta la muerte de su abuelita. Instagram Gustavo Méndez. (Instagram Gustavo Méndez./Instagram Gustavo Méndez.)

Los mensajes de Pérez Zeledón

El equipo generaleño envió mensajes de solidaridad ante el momento tan difícil que viven los integrantes de la institución.

“Nos unimos al dolor que embarga a nuestro futbolista Gustavo Méndez Chaves, por el lamentable deceso de abuela, la señora Anita Araya Acuña”, mencionó el club en sus redes sociales.

