Deportes

La muerte golpea por partida doble a un equipo de primera división

Un equipo de primera división lamenta la pérdida de seres queridos de dos de sus jugadores

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo

La muerte golpeó por partida doble a Pérez Zeledón, equipo que lamenta la pérdida de dos seres queridos de sus miembros.

Primero fue el preparador de porteros, Giovanni Chacón, quien perdió a su padre, el señor Fernando Chacón González y un día después, en Pérez dieron a conocer el fallecimiento de la abuelita del jugador Gustavo Pérez.

LEA MÁS: De la cancha a la construcción: el futbolista que sueña con salvar a su equipo y graduarse de ingeniero

Gustavo Méndez, mediocampista de Santos sueña con llegar a la Selección Nacional. Instagram Gustavo Méndez.
Gustavo Méndez, mediocampista de Pérez Zeledón lamenta la muerte de su abuelita. Instagram Gustavo Méndez. (Instagram Gustavo Méndez./Instagram Gustavo Méndez.)

Los mensajes de Pérez Zeledón

El equipo generaleño envió mensajes de solidaridad ante el momento tan difícil que viven los integrantes de la institución.

“Nos unimos al dolor que embarga a nuestro futbolista Gustavo Méndez Chaves, por el lamentable deceso de abuela, la señora Anita Araya Acuña”, mencionó el club en sus redes sociales.

LEA MÁS: Así afronta Luis Alberto Orozco su llegada a Pérez Zeledón y la adaptación de su familia

Pérez Zeledón publicó una nota luctuosa por el fallecimiento del papá del entrenador de porteros, Giovanni Chacón.
Pérez Zeledón lamentó el fallecimiento de seres queridos de dos integrantes del equipo. Facebook Pérez Zeledón. (FB Pérez Zeledón/FB Pérez Zeledón)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.