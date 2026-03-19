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La novela entre Jeaustin Campos y el Deportivo Saprissa llegó a su fin

El proceso entre Jeaustin Campos y el cuadro morado comenzó en el 2023, cuando quedó fuera del equipo tibaseño, por una denuncia por por presunto racismo contra Javon East

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Por Yenci Aguilar Arroyo

La Federación Costarricense de Fútbol cerró el proceso entre el técnico Jeaustin Campos y el Deportivo Saprissa.

Este jueves, Adolfo Hernández, representante legal del entrenador, confirmó en sus redes sociales que desestimó el caso, poniendo fin al expediente, sin que exista una sanción para el también exjugador morado.

El proceso entre Campos y el club saprissista comenzó en el 2023, cuando quedó fuera del equipo tibaseño, por una denuncia por presunto racismo contra Javon East.

Adolfo Hernández, abogado de Jeaustin Campos dio a conocer una nueva noticia sobre el caso entre el técnico y Saprissa. Foto: Jorge Castillo.

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El mensaje de Adolfo Hernández

Esta fue la publicación del abogado del técnico del Real España de Honduras:

“Hoy se cierra definitivamente un proceso que, durante mucho tiempo, generó cuestionamientos importantes en torno a la imagen y trayectoria de Jeaustin Campos.

“El Comité de Ética de la Federación Costarricense de Fútbol ha resuelto la desestimación del caso, poniendo fin al expediente sin que exista sanción ni responsabilidad disciplinaria alguna.

“Más allá de lo jurídico, este resultado permite dejar claro que nunca existieron elementos suficientes que justificaran mantener un señalamiento de esta naturaleza.

“A lo largo del proceso, Jeaustin mantuvo siempre una posición firme, transparente y coherente, confiando en que las cosas se iban a esclarecer.

“Quiero también reconocer el trabajo serio y comprometido de mis colegas Mario Varela y Edwin Aguzzi, con quienes llevamos este proceso con absoluta convicción desde el inicio.

“Hoy, con el cierre definitivo del caso, corresponde pasar la página”.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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