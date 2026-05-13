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La novela entre José Saturnino Cardozo y el Municipal Liberia llegó a su fin

José Saturnino Cardozo seguirá como entrenador del Municipal Liberia, por un año más

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Por Yenci Aguilar Arroyo

José Saturnino Cardozo seguirá como entrenador del Municipal Liberia, por dos torneos más.

Hace unos minutos, Luis García, representante del entrenador paraguayo, confirmó que este decidió quedarse en el cuadro aurinegro.

“El profe Cardozo renovará con Liberia”, informó, vía mensaje de texto.

26/04/2026/ juego entre Municipal Liberia vs Liga Deportiva Alajuelense por la jornada 18 del torneo clausura en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia / foto John Durán
José Satunino Cardozo sigue como técnico del Municipal Liberia. Foto: John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Afinando detalles

Este miércoles por la mañana, Hancer Zúñiga, gerente deportivo del equipo guanacasteco, dijo que estaban afinando los últimos detalles para lograr la permanencia del timonel por un año más.

“Hemos avanzado de manera muy positiva. Esperamos que para el día de hoy (miércoles) ya eso quede resuelto; de hecho, hoy se tiene que tomar una decisión.

“Esto es muy importante porque es un tema de bienestar tanto para el profe como para nosotros, en el cual, pues, tenemos que empezar a tomar decisiones importantes a futuro. Por lo tanto, no podemos prolongar más el tema del cuerpo técnico.

“Son detallitos nada más los que faltan, pero sí, eso tiene que quedar el día de hoy para el bienestar de las dos partes”.

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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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