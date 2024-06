La opinión del blanquiazul: El aeropuerto “Fello” Meza

Como todas las temporadas, al finalizar y al iniciar una nueva, todos los equipos empiezan en modo aeropuerto, algunos con más llegadas y otros con más salidas.

El torneo anterior solo llegó el mexicano Diego González, y salieron Diego Mesén, Jordan Smith y Diego Sánchez.

Para este torneo, han llegado el canterano Randall Cordero, Luis Carlos Barrantes y Darwin Lom y han salido José Gabriel Vargas, Kenneth Cerdas, Jossimar Méndez, Bryan Cordero y Marcel Hernández, para un balance de una salida más respecto a las llegadas.

Greivin Mora, técnico del Cartaginés. (Rafael Pacheco Granados)

Pero viendo más a fondo a todos estos jugadores que han dejado al club, ¿cuáles sí aportaron y a cuáles les quedo grande la blanquiazul?

A mi parecer, de los 7 jugadores que han dejado el club en estos 2 torneos, el que no hay discusión sobre su aporte es Marcel Hernández, si bien venía de más a menos y era un secreto a voces que no era un buen líder en el camerino, lo que hizo en el Cartaginés no se puede borrar, se va como el máximo goleador extranjero.

Por su parte, José Gabriel Vargas y Diego Sánchez fueron campeones siendo titulares, pero de igual forma ya su etapa se había cumplido el club, pero siempre vamos a estar agradecidos con ellos.

Después, en un escalón más abajo, pongo de forma solitaria a Cerdas, un jugador que siempre destacó, incluso salió campeón de Copa, armaba juego y tenía gol, pero después de una lesión en la etapa de Mauricio Wright nunca más volvió a jugar, al punto de pasar 15 partidos el torneo pasado en la gradería. El resto fueron jugadores que salieron sin pena ni gloria, que creo que nadie recordará que jugaron en el Cartaginés.

Aún la pista de aterrizaje está abierta, creo que tiene que llegar un 10, es increíble que después de la salida de Luis Ronaldo Araya y Michael Barrantes, nadie haya podido llenar ese lugar, también debería llegar un portero, en caso de que Darryl Parker no esté listo y por último traería un defensa otro central o, en caso de que Aubrey se vaya, otro lateral.

Sobre los tres nuevos fichajes no tengo muchas expectativas, pero esto es fútbol y ojalá demuestren por qué llegaron al decano de Centroamérica.

