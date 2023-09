La opinión del blanquiazul: El partido más importante de la temporada del Cartaginés

29/08/2023 Estadio Fello Meza, Cartago. El Club Sport Cartaginés recibió al Club Deportivo Universitario, de Panamá, en partido de la fecha 5 del Grupo A, en la Copa Centroamericana. (Rafael Pacheco Granados)

Semana crucial para el Cartaginés, se juega el partido más importante de toda la temporada en casa contra Alajuelense en el inicio de los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Este partido es, por mucho, el de mayor importancia hasta el momento en este certamen, así como lo fue la victoria en Ciudad de Guatemala contra Cobán Imperial y el empate en casa contra Universitarios de Panamá, partidos de vida o muerte, donde un traspié nos dejaba eliminados de ese mismo torneo.

¿Por qué este es el partido de más importancia hasta el momento?

Este tipo de torneos, donde se juega un ida y vuelta, la mayoría de las veces el ganador del primer partido es el equipo que se lleva la serie, es por esto que el Fello se tiene que hacer sentir, jugar en Cartago es una fortaleza para el Cartaginés, y se ha notado en los últimos torneos, los juegos en casa fueron de gran importancia en el campeonato el año pasado.

El Fello pesa y mucho, las tres series que se jugaron en la Vieja Metrópoli no recibimos ningún gol y solamente nos empataron una vez, en el Torneo de Copa que campeonizamos en diciembre se jugaron cuatro series y todas se ganaron en casa, incluso dándole la vuelta al primer juego de la final (2-1) contra Herediano para terminar ganando con un global de 3-2. Otro dato no menor es que Cartaginés tienen un año de no perder en el Fello.

Es importante ganar y no recibir ningún gol en contra, ya que el gol de visita, en caso de empate, da ventaja al que haya anotado más goles de visita. Mantener el cero atrás incrementa las posibilidades de poder avanzar, incluso si en el peor de los casos empatamos a cero, con un empate con goles en Alajuela avanzamos de ronda. Pero de todas formas hay que salir a ganar.

Pero en realidad este partido es el más importante de la temporada, porque con un buen resultado en casa, nos podemos poner con un pie adentro de la siguiente ronda, y eso significa que clasificaríamos a la Liga de Campeones de CONCACAF.

Esta serie me recuerda a hace un año cuando nos tocó esos cuatro partidos contra Alajuela, donde nadie daba un cinco por Cartago, todos decían que la Liga iba a ganar caminando, que para qué íbamos a jugar, si ya eran campeones, pero se quedaron con toda la pólvora guardada y la celebración sí fue en Alajuela, pero una semana después y de color azul y blanco.

Esta vez nadie da nada por nosotros, pero esto es 11 contra 11, y se ha demostrado que con ganas y coraje, se puede ganar a cualquier Goliat.

