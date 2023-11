La opinión del blanquiazul: “Por estas razones, los brumosos hemos dejado de ir al estadio”

El montón de juegos que ha tenido el Cartaginés esta temporada ha afectado la asistencia de su afición al estadio. (Rafael Pacheco Granados)

La afición del Cartaginés se ha caracterizado por estar en las buenas y las malas, de ahí el apodo de la afición más fiel de Costa Rica, pero se ha visto que han faltado varios aficionados blanquiazules en esta temporada, o al menos en los últimos partidos en el estadio Fello Meza.

Lastimosamente, no tengo datos exactos, pero por mi experiencia de ir a todos los partidos del Cartaginés en el Fello, se ha notado que menos cartagos van a los partidos, al punto de ser visitantes en nuestro propio estadio. Analizando un poco, creo que hay tres razones por las que la gente no va al estadio o al menos no han vuelto.

La primera es la gran cantidad de partidos, sólo para que se den una idea, Cartaginés jugó de local en tres de los cuatro torneos que participó, para un total de 16 partidos en 113 días (uno de Final de Recopa, 11 de torneo nacional y cuatro de Copa Centroamericana). Es decir, en promedio un partido cada siete días.

La mayoría de la gente no puede darse el lujo de ir a pagar en popular 5 mil colones en promedio cada semana, suponiendo que vas solo, son 20 mil colones solo de estadio al mes, si vas con la familia obviamente sube el monto.

Otro factor que siento que afecta es la poca flexibilidad que hay para adquirir el carné de socio, prácticamente sale igual que comprar entradas por cada partido. Por ejemplo, en sol oeste, el semestre te sale en 68 mil colones y te daba acceso a los 11 partidos de torneo nacional y a los juegos de fase de grupos de Copa centroamericana, lo que a cada socio le salió en 5230 colones por partido promedio, mientras si compras entradas sueltas en popular oeste te saldría a 4923 colones en promedio (13 partidos).

Es hasta más barato no ser socio, te ahorras 4 mil colones y suponiendo que vas a todos los partidos. Si bien te dan un 25% de descuento en partidos de segunda fase o rondas de eliminación directa, no hay certeza de que se vayan a jugar, como paso con el Torneo de copa.

Pero lo que más afecta es que si quieres ser socio a mitad de torneo, tienes que pagar el monto completo, por lo que obviamente ya no es atractivo para nadie, en este ejemplo si vas a la mitad de los partidos, te saldría en casi 10 mil colones una entrada de sol.

Creo que lo más fácil para ambas partes y beneficioso para tanto el club como para sea atractivo para el cliente (el aficionado) es poder asociarse en cualquier momento del año como lo hace Saprissa, donde no se joden la jupa, si empezás el 13 de noviembre, tenés un año completo para poder ir a todos los partidos que se jueguen en Tibás, por lo que si un aficionado se antoja de ser socio lo puede ser hoy mismo, y no esperarse a que falte una semana para ver qué precios van a anunciar y ver si es atractivo o no.

Por último, creo que la afición está dolida y no cree en el equipo, a pesar de que todo el torneo se ha estado en puestos de clasificación, la afición resiente, primero en que en toda la temporada no se le ha podido ganar a un grande, de 10 partidos, solamente 3 empates hemos podido lograr y adicional a eso, la no clasificación a Copa de Campeones, la eliminación en el torneo de Copa y que en los últimos 7 partidos hemos apenas logrado 3 empates y una victoria, 6 puntos de 21 puntos posibles, lo que nos hace ahora estar de cuartos. Esto hace que la gente no crea en el equipo y no gasten dinero en ir al Fello Meza.

