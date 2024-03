La opinión del blanquiazul: “Una fecha más, un partido más sin poder ganar”

Cartaginés ha pasado de un buen arranque en el Clausura 2024 a desconocer el camino hacía el triunfo. (MAYELA LOPEZ)

Pasan las jornadas y seguimos sin saber cómo ganar un partido, ahora son 7 juegos y apenas 2 puntos de 21 posibles.

Ya jugamos contra Herediano, Liberia, San Carlos, Pérez Zeledón, Guanacasteca, Sporting y Puntarenas, es decir el 58% de los equipos de toda la liga y no sabemos cómo ganar.

Han pasado 41 días entre el último partido ganado y el último jugado, un ridículo al nivel de los equipos que están peleando por no descender.

Pero hay algo mucho peor que eso, es que ya acumulamos tres partidos seguidos sin anotar, en esos juegos hemos hecho 21 tiros, de esos apenas 9 de esos a marco y ninguno ha movido las redes, una efectividad del 0%. Así es muy difícil ganar, lo más básico en futbol, que no te hagan goles y hacer más que el rival y en ninguna de las dos cumplimos.

Este bache o no sé si es nuestra realidad, porque pasamos de no competirle a Saprissa y Alajuelense a no poder competir con ninguno.

Seguimos jugando igual que hace siete partidos y teniendo los mismos resultados, que ya van dando frutos, cada vez nos alejamos más de la zona de clasificación, pasamos de estar segundos en la jornada 5 con 10 puntos a estar novenos, SÍ, NOVENOS!, con 12 puntos en la jornada 13, lo que nos pone a 8 puntos de zona de clasificación.

Otro de los grandes frutos que nos ha dado estas 7 jornadas es en la lucha por clasificar a Copa Centroamericana, en donde cerramos el año anterior en la acumulada con 37 puntos empatados con la ADG, pero con +8 goles y ellos con +3, luego seguía San Carlos con 26 puntos con -2.

La actualidad es que ahora ambos equipos nos pasaron, estamos a 8 puntos de la ADG, con 57 puntos (+9 goles); luego San Carlos con 50 puntos (+10 goles) y después Cartaginés con 49 puntos (+4 goles).

Con estos desmadres de la Unafut, nos tocaba jugar el domingo contra otro equipo que increíblemente tienen peores resultados que Cartaginés: Santos de Guapiles, pero ahora no se va a jugar y ni sabemos cuándo se reprogramará, por lo que tendremos un nuevo parón de 18 días, para jugar contra Saprissa en el Fello.

Esperemos que este parón nos funcione y talvez algún día volvamos a ganar un partido.

Adrián de Planeta Blanquiazul

